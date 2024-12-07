США розгорнули 80 тисяч військових у Європі: яка причина

Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги та супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів

Розміщення американського контингенту у Європі є частиною ширшої стратегії Вашингтона з підтримки міжнародної безпеки

На території країн-учасниць НАТО у Європі нині перебувають близько 80 тисяч американських військових. Їх завдання полягає в підтримці союзників США та стримуванні потенційної російської агресії. Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.

«Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги та супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів», – йдеться в повідомленні.

Розміщення американських військових у Європі є частиною ширшої стратегії США з підтримки міжнародної безпеки. Вашингтон підкреслює важливість співпраці з союзниками для зміцнення колективної оборони та запобігання загрозам з боку держав чи терористичних угруповань.

Нагадаємо, днями на дводенній зустрічі глав МЗС НАТО обговорювалися способи збільшення поставок озброєнь Києву перед можливими мирними переговорами та питання потенційних гарантій безпеки, які б не провокували Москву, повідомляло агентство Bloomberg.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів.

До слова, гібридна війна, яку Росія розгорнула у західних країнах, може змусити їх дати спільну відповідь. Диверсії здатні підштовхнути НАТО до розгляду питання про застосування статті 5 Статуту про колективну оборону.