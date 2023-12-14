СБУ вкотре затримала організаторів втечі ухилянтів за кордон

Вартість «послуг» становила до $6 тис. з одного ухилянта залежно від терміновості виконання «замовлення»

Служба безпеки України заблокувала нові схеми ухилення від військової служби та нелегального виїзду за межі України чоловіків призовного віку. Про це повідомила пресслужба відомства.

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У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано п'ятьох організаторів нелегальних виїздів за кордон, які пропонували злочинні «послуги» не лише потенційним призовникам, але й чинним військовослужбовцям.

Зловмисники обіцяли своїм клієнтам, що за гроші «спишуть» їх з військового обліку або переправлять за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

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У середньому вартість таких «послуг» становила до $6 тис. з одного ухилянта залежно від терміновості виконання «замовлення».

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Зловмисники пропонували свої «послуги» не лише потенційним призовникам, але й військовим фото: СБУ

Так, у Черкасах: «на гарячому» затримано місцевого адвоката та його спільника, який продавав фіктивні висновки ВЛК військовим. У підроблених документах робили висновок про «погане здоров’я» клієнтів, що було формальною підставою для «списання» з військової служби. У подальшому «демобілізовані» могли використати фальшивку для виїзду за кордон.

У Києві: викрито двох мешканців столиці, які переправляли ухилянтів до Євросоюзу через територію невизнаного Придністров’я. Перед «поїздкою» фігуранти забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами військово-лікарської комісії про непридатність до служби через наявність хронічних захворювань.

У Запоріжжі: затримано двох шахраїв, які видурювали гроші з військовозобов’язаних. За винагороду зловмисники обіцяли потенційним призовникам, що зможуть «відмазати» їх від мобілізації, посилаючись на «власні зв’язки» у військкоматі. Але після отримання грошей від ухилянтів фігуранти «обривали» з ними контакти та зникали.

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За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова виніс вирок відомому львівському інфекціоністу Ігорю Бернику, який дав працівнику СБУ $15 тис. для безперешкодного виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ.