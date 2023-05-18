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Найближчими днями Землю накриє потужна геомагнітна буря

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Найближчими днями Землю накриє потужна геомагнітна буря
Сонце часто вивергатиме потужні потоки енергії та плазми найближчим часом
фото з відкритих джерел

Перші прояви магнітної бурі люди відчують вже 20 травня

На Сонці з'явився один із найпотужніших спалахів, а викид енергії вже призвів до появи проблем на двох континентах. Потужна магнітна буря накриє Землю найближчими днями. Про це пише Space.

Згідно з прогнозом вчених, ця сонячна пляма вже в суботу, 20 травня, в результаті обертання Сонця буде звернена в бік нашої планети. Черговий спалах, який може супроводжуватися корональним викидом маси, призведе до появи однієї з найпотужніших геомагнітних бур.

Спочатку викид енергії може досягти Землі вже того ж дня, а потім уже в понеділок, або 22 чи 23 травня, потоки плазми можуть врізатися в Землю, що й спричинить геомагнітну бурю.

Це виверження може бути одним із найсильніших, які можливі на Сонці, тобто саме класу Х. Коли відбуваються такі виверження, то на Землі з'являються геомагнітні бурі рівня G3, G4 і навіть G5. Ці бурі можуть призвести до дуже масштабних відключень радіозв'язку та значних збоїв у роботі енергосистем на планеті.

Корональні викиди маси – це великі викиди плазми від Сонця, які іноді супроводжуються сонячними спалахами. Корональні викиди маси та спалахи можуть своєю чергою викликати сонячні бурі, викидаючи високошвидкісні потоки заряджених частинок у магнітосферу — область космосу навколо Землі, у якій домінує магнітне поле планети.

Коли це відбувається, магнітне поле Землі слабшає приблизно на 6-12 годин, і для повного відновлення буде потрібно кілька днів.

Сонячні бурі можуть викликати широкий спектр наслідків: від незначних збоїв у роботі супутників до повномасштабних відключень електроенергії.

Учені з Центру прогнозування космічної погоди, що в США, раніше заявили про те, що космічні апарати NASA та наземні станції стеження зафіксували потужний викид енергії на Сонці, тобто сонячний спалах пізно ввечері 16 травня. Це був один із найсильніших спалахів, якому привласнили клас М9.6, хоча, можливо, насправді це був сонячний спалах класу Х.

Цей спалах стався в сонячній плямі, яка була не повністю звернена до Землі, і все-таки потік найсильнішого електромагнітного випромінювання досяг нашої планети менш ніж за 10 хвилин. У результаті сонячні частки проникли у верхні шари атмосфери планети, що призвело до відключення на кілька годин радіозв'язку на широких територіях Землі. За словами вчених, ці проблеми виникли в деяких регіонах Північної та Південної Америки, а також у Центральній Америці.

Нагадаємо, що в неділю, 21 травня, українці зможуть спостерігати незвичайне космічне явище, що відбувається раз на десятиліття – близько 23 години за київським часом на Місяці буде видно тонкий півмісяць.

Теги: космос магнітна буря

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