Слова експрем’єра Іспанії про збірну Франції «без французів» спровокували скандал

Рахой написав, що у збірної Франції з футболу «склад найвищого рівня, щоправда, без французів»

У Франції та Іспанії слова іспанського експрем'єра спричинили великий резонанс

Ексочільник іспанського уряду Маріано Рахой зробив заяву щодо збірної Франції, яка спровокувала скандал. Про це повідомляє «Главком».

Франція зіграє з Іспанією за вихід у фінал Чемпіонату світу з футболу. Рахой написав у колонці для El Debate, що у Франції «склад найвищого рівня, щоправда, без французів».

Чинний глава уряду Іспанії Педро Санчес розкритикував слова попередника.

«Є ті, хто досі визначає приналежність до країни за допомогою прізвища, місця народження або кольору шкіри. Інші ж вимірюють її за рівнем прихильності до країни і бажання вносити в її життя свій внесок. Іспанія належить тим, хто її любить і працює на її благо. Франціє, побачимось у півфіналі. Нехай переможе найсильніший, а расизм програє», – написав Санчес у соцмережі X.

У Франції слова іспанського експрем'єра також спричинили великий резонанс. Глава МВС країни Лоран Нуньєс в інтерв'ю BFMTV охарактеризував слова Рахоя як «абсолютно неприйнятні».

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Гра 1/2 фіналу Чемпіонату світу Франція – Іспанія відбудеться у вівторок, 14 липня.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання.