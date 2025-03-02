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Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї написав твіт українською

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Раніше такий твіт Алі Хаменеї писав на початку повномасштабного вторгнення, а зараз нагадав

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї у соціальні мережі X написав твіт українською мовою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку.

Алі Хаменеї виклав пост українською, який писав ще на початку повномасштабного вторгнення, а саме 1 березня 2022 року.

«Перший урок із ситуації в Україні полягає в тому, що підтримка західних держав країн і урядів, які є їхніми маріонетками, – це міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу, нехай подивляться на сьогоднішнє становище України», – написав Алі Хаменеї.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Теги: Іран Україна соціальні мережі

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