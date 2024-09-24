Новий штам Covid XEC вже лютує у 15 країнах світу: чого чекати взимку
Штам XEC Covid-19 виявлено щонайменше в 15 країнах і 12 штатах США
Новий штам Covid-19, відомий як XEC, уже зафіксований у 15 країнах світу і 12 штатах США. Принаймні такі дані наводить Scripps Research Outbreak.info, яка відстежує дані глобальної ініціативи з обміну всіма даними про грип (GISAID). Фахівці прогнозують, що цей штам може стати домінувальним у найближчі місяці, особливо в зимовий період. Про це пише видання The Independent.
Як пише видання, випадки захворювання XEC, вперше виявлені в Німеччині в червні, згодом були зареєстровані у Великій Британії, США, Данії та інших країнах. Експерти кажуть, що зараз штам, ймовірно, продовжить поширюватися по всьому світу.
Наразі 15 підтверджених країн мають пацієнтів із XEC це: Словенія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Тайвань, Франція, Ізраїль, Італія, Швеція, Ірландія, Велика Британія, Канада, Іспанія та Сполучені Штати.
За словами аналітика Майка Гані, значне збільшення випадків зараження новим штамом XEC спостерігається в Данії та Німеччині. Наразі цей варіант коронавірусу виявлений у сотень людей і, ймовірно, він уже вирує у 27 країнах Європи, Північної Америки та Азії.
Штам Covid-19 XEC має нижчий рівень поширення в США та Канаді. В Європі він підтверджений у 5,96% випадків на 19 серпня, а у Словенії в серпні понад 10% Covid-зразків містили XEC.
Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, професор Франсуа Баллу зазначає, що XEC є більш заразним, але вакцини повинні залишатися ефективними, оскільки штам належить до родини Omicron. Він також припускає, що XEC може стати домінуючим штамом уже наступної зими.
Нагадаємо, новий спалах Covid-19 цієї осені малоймовірний. Таку думку висловив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. За його словами, нещодавній літній спалах коронавірусу в Україні був спричинений саме субваріантом Flirt, який відрізняється високою швидкістю передачі. Така тенденція спостерігалася не лише в Україні, а й в усьому світі.
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