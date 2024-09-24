Новий штам Covid XEC вже лютує у 15 країнах світу: чого чекати взимку

Штам XEC Covid-19 виявлено щонайменше в 15 країнах і 12 штатах США

Новий штам Covid-19, відомий як XEC, уже зафіксований у 15 країнах світу і 12 штатах США. Принаймні такі дані наводить Scripps Research Outbreak.info, яка відстежує дані глобальної ініціативи з обміну всіма даними про грип (GISAID). Фахівці прогнозують, що цей штам може стати домінувальним у найближчі місяці, особливо в зимовий період. Про це пише видання The Independent.

Як пише видання, випадки захворювання XEC, вперше виявлені в Німеччині в червні, згодом були зареєстровані у Великій Британії, США, Данії та інших країнах. Експерти кажуть, що зараз штам, ймовірно, продовжить поширюватися по всьому світу.

Наразі 15 підтверджених країн мають пацієнтів із XEC це: Словенія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Тайвань, Франція, Ізраїль, Італія, Швеція, Ірландія, Велика Британія, Канада, Іспанія та Сполучені Штати.

За словами аналітика Майка Гані, значне збільшення випадків зараження новим штамом XEC спостерігається в Данії та Німеччині. Наразі цей варіант коронавірусу виявлений у сотень людей і, ймовірно, він уже вирує у 27 країнах Європи, Північної Америки та Азії.

Штам Covid-19 XEC має нижчий рівень поширення в США та Канаді. В Європі він підтверджений у 5,96% випадків на 19 серпня, а у Словенії в серпні понад 10% Covid-зразків містили XEC.

Новий штам Covid-19 XEC – це комбінація варіантів KS.1.1 і KP.3.3, має симптоми, подібні до інших варіантів Covid, включаючи втома, головні болі, біль у горлі та високу температуру. Однак дослідники закликають до більш ретельного моніторингу варіанту XEC, щоб краще зрозуміти його нові симптоми.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, професор Франсуа Баллу зазначає, що XEC є більш заразним, але вакцини повинні залишатися ефективними, оскільки штам належить до родини Omicron. Він також припускає, що XEC може стати домінуючим штамом уже наступної зими.

Нагадаємо, новий спалах Covid-19 цієї осені малоймовірний. Таку думку висловив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. За його словами, нещодавній літній спалах коронавірусу в Україні був спричинений саме субваріантом Flirt, який відрізняється високою швидкістю передачі. Така тенденція спостерігалася не лише в Україні, а й в усьому світі.