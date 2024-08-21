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Скільки українців захворіли на Covid-19 від початку серпня: статистика МОЗ 

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки українців захворіли на Covid-19 від початку серпня: статистика МОЗ 
За першу половину серпня зафіксовано понад 26 тис. хворих на Covid-19
фото з відкритих джерел

Найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років

Від початку серпня на Covid-19 захворіли понад 26 тис. українців. Переважна більшість госпіталізованих – пацієнти віком понад 60 років. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

«У червні на Covid-19 захворіли 2,3 тис. українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму, – майже 11,5 тис. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тис. хворих», – розповів Ігор Кузін.

Уперше новий штам FLiRT було виявлено у березні 2024 року, що призвело до суттєвого зростання захворюваності в багатьох країнах світу. За словами посадовця, поява цієї форми вірусу в Україні очікувана, але вона викликала більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозували раніше.

Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність. «Натомість протікання перебігу цього захворювання – класичне для всього підвиду «Омікрон». Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації» – пояснив він.

За словами Кузіна, найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Головний санітарний лікар також зазначив, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації. Наразі кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тис.

Нагадаємо, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Як повідомлялося, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.

Раніше стало відомо, що за другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини. А за червень в місті було всього 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.

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Теги: вірус хвороба Міністерство охорони здоров'я Ігор Кузін

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