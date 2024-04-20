Одесит, що втратив дружину і доньку через війну, зустрівся зі спікером Конгресу СШУ

Українець особисто розповів Майку Джонсону трагічну історію його сім'ї

Одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російської атаки, зустрівся зі спікером Конгресу Майком Джонсоном. Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко у Facebook.

За словами нардепки, дружина одесита Сергія, яка загинула разом із маленьким сином, була донькою пастора.

«Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей, – саме та емоційно важка правда, яку ми маємо доносити світу. Конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей», – прокоментувала Геращенко.

Нагадаємо, Комітет із регламенту Палати представників США схвалив чотири пакети законопроєктів, запропонованих раніше спікером Майком Джонсоном, про допомогу західним державам, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.