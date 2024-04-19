Каху Каладзе не пустять до Мілана? Політолог розповів, як Захід може вплинути на проросійську владу Грузії

«У Заходу є повний інструментарій, аби вплинути на ситуацію в Грузії»

Проросійська влада Грузії може накликати на себе західні санкції через ситуацію, яка склалася у країні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе.

За словами політолога, протестні настрої у суспільстві можуть призвести до будь-яких наслідків, адже «у Заходу є повний інструментарій, аби вплинути на ситуацію в Грузії».

«Чи скористається він ним – це питання. Йдеться про санкції проти всіх, хто бере в цьому участь. Той же Каха Каладзе (ексфутболіст київського «Динамо» та «Мілана», нині – мер Тбілісі, соратник Бідзіни Іванішвілі, член політради «Грузинської мрії», – «Главком») без Мілана не проживе і дня. Коли він дізнається, що йому в Мілан в’їзд закриють, він що – до Мухосранська поїде? Куди вони дітей своїх повезуть за кордон, залежить від того, наскільки жорсткими будуть ці заходи», – наголосив експерт.

Гела Васадзе повідомив, що вже ведуться розмови щодо санкції стосовно безпосередніх ініціаторів законопроєкту про «іноагентів». Він додав, прем'єр-міністр та спікер грузинського парламенту, як і весь уряд Іванішвілі навчалися у Німеччині та Франції.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.