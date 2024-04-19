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Каху Каладзе не пустять до Мілана? Політолог розповів, як Захід може вплинути на проросійську владу Грузії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Каху Каладзе не пустять до Мілана? Політолог розповів, як Захід може вплинути на проросійську владу Грузії
Розмови щодо санкції стосовно безпосередніх ініціаторів законопроєкту про «іноагентів» вже ведуться
фото: Vano Shlamov/AFP

«У Заходу є повний інструментарій, аби вплинути на ситуацію в Грузії»

Проросійська влада Грузії може накликати на себе західні санкції через ситуацію, яка склалася у країні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе.

За словами політолога, протестні настрої у суспільстві можуть призвести до будь-яких наслідків, адже «у Заходу є повний інструментарій, аби вплинути на ситуацію в Грузії».

«Чи скористається він ним – це питання. Йдеться про санкції проти всіх, хто бере в цьому участь. Той же Каха Каладзе (ексфутболіст київського «Динамо» та «Мілана», нині – мер Тбілісі, соратник Бідзіни Іванішвілі, член політради «Грузинської мрії», – «Главком») без Мілана не проживе і дня. Коли він дізнається, що йому в Мілан в’їзд закриють, він що – до Мухосранська поїде? Куди вони дітей своїх повезуть за кордон, залежить від того, наскільки жорсткими будуть ці заходи», – наголосив експерт.

Гела Васадзе повідомив, що вже ведуться розмови щодо санкції стосовно безпосередніх ініціаторів законопроєкту про «іноагентів». Він додав, прем'єр-міністр та спікер грузинського парламенту, як і весь уряд Іванішвілі навчалися у Німеччині та Франції.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

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Теги: закон іноагент Грузія влада санкції

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