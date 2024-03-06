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Заступник міністра оборони під час війни перебував в Італії як біженець

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Заступник міністра оборони під час війни перебував в Італії як біженець
Джигир отримав виплати від уряду Італії, які можливі тільки в разі виїзду за межі України після початку війни
фото: Міноборони/Telegram

Посадовець отримав виплати від Кабміну та італійського уряду як біженець

Заступник міністра оборони Юрій Джигир під час війни отримав 6500 грн допомоги за програмою єПідтримка та 33 тис. грн фінансової допомоги від уряду Італії як біженець. Про це йдеться в його декларації за 2022 рік як кандидата на посаду.

Також 6500 гривень за програмою єПідтримка отримала його цивільна дружина Наталія Любінецька – виплати надійшли від Кабінету Міністрів. Окрім того, Джигир та його співмешканка отримали під час війни від уряду Італії по 32 985 грн фінансової допомоги як українські біженці. Відповідні виплати можливі тільки в разі виїзду за межі України після 24 лютого 2022 року.

Заступник міністра оборони під час війни перебував в Італії як біженець фото 1
Заступник міністра оборони під час війни перебував в Італії як біженець фото 2
фото: декралація Юрія Джигира

До 2020 року Джигир працював заступником міністра фінансів України. Згодом, після звільнення – в Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Нагадаємо, Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку.

До слова, більшість українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65 і 72% відповідно) хочуть повернутися додому.

Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців. Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць.

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Теги: біженці Міноборони Італія соцвиплати

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