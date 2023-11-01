ООН створила раду з регулювання ШІ. До неї увійшла росіянка

Новостворений орган підготує пропозиції, які обговорять на саміті ООН у 2024 році

До складу ради увійшли 39 осіб, серед яких є і представниця РФ

Організація Об’єднаних Націй створила консультативну раду для проведення аналізу та розробки рекомендацій щодо міжнародного управління штучним інтелектом. До неї увійшла представниця країни-агресора, йдеться на сайті ООН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що до складу ради увійшли 39 представників урядових органів, наукових груп та бізнесу, в тому числі посадовці відомих компаній. Зокрема, головний технічний директор Sony Хіроакі Кітано, технічний директор OpenAI Міра Мураті та директор із питань штучного інтелекту Microsoft Наташа Крэмптон.

Окрім того, до складу ради увійшла росіянка Анна Абрамова, яка є директоркою Центру штучного інтелекту Московського державного інституту міжнародних відносин (готує дипломатів для міністерства закордонних справ РФ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Орган запропонує різні перспективи та варіанти того, як можна керувати штучним інтелектом для загального блага, узгоджуючи міжнародне сумісне управління з правами людини та Цілями сталого розвитку», – йдеться у повідомленні.

Основним завданням консультативної ради є розвиток консенсусу щодо ризиків, пов'язаних з ШІ, сприяння його використання в інтересах сталого розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва.

Склад ради ООН з регулювання ШІ

Як саме рекомендації, розроблені радою ООН, будуть узгоджені з іншими ініціативами у сфері регулювання ШІ, не повідомляється. Новостворена рада має намір підготувати пропозиції, які обнародують на саміті ООН у 2024 році, де обговорюватимуться ключові питання розвитку і регулювання ШІ.

Нагадаємо, представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан на засіданні Ради Безпеки, присвяченому ескалації навколо Сектора Гази, прикріпив до свого одягу жовту зірку, якою у часи Другої світової війни німці позначали євреїв. Виступаючи на засіданні, він порівняв ХАМАС із німецькими нацистами.