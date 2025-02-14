Папа Римський Франциск потрапив до лікарні

Папа Франциск госпіталізований для лікування бронхіту

Вранці 14 лютого після завершення аудієнцій у Будинку Святої Марфи Папу Франциска було госпіталізовано до римської лікарні ім. Агостіно Джемеллі «для проведення необхідних діагностичних обстежень та стаціонарного лікування бронхіту». Про це пише Vatican News.

У ці дні Франциск неодноразово згадував свою недугу, через яку йому не завжди вдавалося повністю зачитувати підготовлені тексти катехитичних настанов, проповідей і звернень. Незважаючи на нездужання, сьогодні вранці він провів усі заплановані зустрічі у своїй резиденції.

Це вже четверта госпіталізація Папи Франциска до римської лікарні ім. Джемеллі.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.

До слова, Папа Франциск розпочав Новий рік із заклику до вірян відмовитися від абортів, наголошуючи на необхідності захищати життя від моменту зачаття до природної смерті. Також, на його думку, бідним країнам варто пробачити всі борги.