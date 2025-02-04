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Як жити довше і щасливіше: поради від Білла Гейтса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Білл Гейтс дав поради щодо довголіття та кращоого життя
фото: Michael Loccisano

Білл Гейтс дав цінні і прості рекомендаціх для гарного життя

Американський мільйонер та засновник Microsoft Білл Гейтс, як і кожна людина, зацікавлений у довголітті та кращому житті.  Його рекомендації опублікував ресурс GQ.

«Білл Гейтс не з тих мільйонерів, які вдаються до нових методів лікування, дивних експериментів або надто дорогих методів. Він виявив, що найбільше людей змінюють речі, які здаються найпростішими», – йдеться у публікації. 

Справа в тому, що саме довголіття не має сенсу. Ніхто не хоче жити довше, якщо ці додаткові роки не принесуть користі, якщо людина не матиме доброго здоров’я чи не зможе насолоджуватися життям, і саме тому багато експертів кажуть, що потрібно звернути увагу на спосіб життя та звички.

Засновник Microsoft каже, що можна прожити довше, щасливіше та успішніше за допомогою кількох безкоштовних змін, які легко включити в будь-який розпорядок життя.

Розумно використовуйте свій час

Цю пораду Гейтс взяв від Воррена Баффета, і вона пов’язана з тим, що найуспішніші люди кажуть «ні» багатьом речам.

Коли ви навчитеся говорити «ні», ви захищаєте свій час і енергію, ви зможете використовувати їх краще, і ви переконаєтеся, що залишаєте час на те, що вам справді подобається, і це корисно для вас, як-от тренування або спілкування, які є двома ключовими факторами довголіття.

Відшукайте для себе мету і йдіть до неї

Наявність мети не тільки надає сенсу нашому життю, але й підтримує мотивацію, допомагає жити довше та відчувати себе краще в житті, яке ми маємо.

Гейтс написав у своєму блозі Gates Notes, що в один момент його робота більше не приносила йому щастя чи радості, але замість того, щоб зупинитися на досягнутому чи змиритися, він почав шукати речі, які допомогли б йому досягти мети, і в його випадку, щоб більше зосередитися на своєму фонді та благодійній діяльності, спрямованій на використання технологій та інновацій для боротьби за здоров’я. Це повернуло йому енергію, радість і бажання продовжувати працювати, що також підтримує його розум активним, а його ставлення дозволяє йому продовжувати рости та рухатися вперед.

Навчіться відпочивати і радіти життю

У своїй промові перед студентами коледжу Гейтс колись  сказав, що одним із найкращих уроків, які він засвоїв, є важливість відпочинку та використання моментів, щоб насолоджуватися життям.

«Знайдіть час, щоб розвивати стосунки, відзначати свої успіхи та оговтатися від втрат. Зробіть перерву, коли вам це потрібно. «Будьте толерантними до людей навколо вас, коли вони теж цього потребують», – сказав Гейтс.

Усе це, турбота про ваші стосунки, те, що вам подобається, і більше перерв – те, що допоможе вам бути менш напруженим, щасливішим, краще спати, залишатися здоровим і жити довше, і вони мають підтримку науки.

Нагадаємо, американський бізнесмен Білл Гейтс шкодує про розлучення з Меліндою Гейтс після 27 років офіційного союзу. Більше того, розрив із матір'ю трьох своїх дітей засновник Microsoft назвав «помилкою, про яку найбільше шкодує». За словами Білла Гейтса, він хотів наслідувати приклад шлюбу своїх батьків, який тривав 45 років, але характери колишнього подружжя були занадто «запальними».

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Теги: здоров'я Білл Гейтс бізнесмен поради довголіття

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