Операція Папи Римського завершилася успішно

Хірурги видалили утворення, яке виявили під час планового обстеження понтифіка

Папа Римський Лев XIV успішно переніс операцію з видалення вузлового утворення в легені. Хірургічне втручання відбулося у вівторок, 13 жовтня, в римській клініці імені Агостіно Джемеллі. Після завершення операції 71-річного понтифіка перевели до лікарняної палати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

У Ватикані підтвердили, що хірургічне втручання минуло без ускладнень, про які було б повідомлено громадськості. Операцію завершили у заплановані терміни. «Операція завершилася успішно, у встановлений термін і відповідно до очікувань, і Папа Римський повернувся до палати», – йдеться в повідомленні Святого Престолу.

Нагадаємо, що Лев XIV прибув до університетської клініки Джемеллі приблизно о 13:00 за місцевим часом. Дорогою до медичного закладу він привітав вірян, які зібралися, щоб підтримати його та побажати якнайшвидшого одужання.

Хірургічне втручання провела бригада торакальних хірургів під керівництвом професора Стефано Маргарітори. Медики видалили невелике вузлове утворення в легені, яке раніше виявили під час планового медичного обстеження.

За інформацією Ватикану, утворення було невеликим і добре локалізованим. Однак його характер наразі залишається невизначеним.

Проведена операція дозволить лікарям дослідити видалені тканини та встановити точний діагноз. Від результатів цих досліджень залежатиме, чи потребуватиме глава Католицької церкви подальшого лікування. Очікується, що після хірургічного втручання понтифік залишатиметься в лікарні приблизно тиждень.