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Папа Римський потрапив до лікарні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Папа Римський потрапив до лікарні
У Папи Римського виявили утворення в легені
фото: vaticannews.va

Після нещодавнього медичного обстеження лікарі ухвалили рішення про хірургічне втручання, через яке понтифік змушений змінити свої плани

Папа Римський Лев XIV має пройти операцію з видалення невеликого утворення в легеневій тканині. Через необхідність хірургічного втручання понтифік проведе близько тижня в римській лікарні «Джемеллі» та пропустить низку запланованих заходів у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican News.

Як заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, госпіталізацію понтифіка запланували на 13 жовтня 2026 року. Медики мають провести операцію, після якої Лев XIV певний час залишатиметься під наглядом лікарів.

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Необхідність хірургічного втручання виникла після нещодавнього медичного огляду. Під час обстеження фахівці виявили невелике утворення в легеневій тканині. За наявною інформацією, його вдалося виявити на ранній стадії.

Після оцінки результатів обстеження лікарі дійшли висновку, що утворення необхідно видалити хірургічним шляхом. Понтифік погодився з рекомендаціями медиків та підтвердив готовність пройти операцію.

«Лікарі вважають за необхідне провести хірургічне втручання. Я дотримуватимуся їхніх рекомендацій», – заявив Лев XIV.

Водночас Vatican News не уточнює характер виявленого утворення та не повідомляє про конкретний діагноз. Також наразі немає інформації про можливі ускладнення або інші проблеми зі здоров'ям понтифіка.

За попередніми планами, перебування Папи Римського в лікарні триватиме приблизно тиждень. На цей період передбачено зміни в його офіційному розкладі.

Зокрема, Лев XIV не візьме участі в зустрічі у Залі Павла VI, присвяченій десятій річниці публікації апостольського повчання Amoris laetitia. Цей документ присвячений питанням сім'ї, шлюбу та пастирського супроводу вірян.

Крім того, понтифік не зможе провести заплановану месу на площі Святого Петра. Замість нього богослужіння очолить кардинал Луїс Антоніо Тагле.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Папа Римський Лев XIV планував майже двотижневу міжнародну поїздку до Південної Америки в листопаді 2026 року.

Зокрема, до маршруту понтифіка мали увійти Уругвай, Аргентина та Перу. Очікувалося, що під час подорожі він відвідає ці країни в межах свого міжнародного пастирського служіння.

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Теги: Ватикан лікарня Папа Римский

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