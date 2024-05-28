Папа Римський нібито вжив лайку під час засідання з єпископами – The Guardian

Речник Ватикану не прокоментував ситуацію

Папа Римський Франциск нібито використав образливі слова під час дискусії з єпископами щодо прийняття чоловіків-гомосексуалістів у семінарії. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що понтифік зробив зауваження під час закритої зустрічі з єпископами, на якій вони обговорювали, чи повинні приймати гомосексуалістів до католицьких семінарій, де готують священників. Над цією темою вже деякий час розмірковує Італійська єпископська конференція (CIE).

Під час дискусії, відповідаючи на запитання одного з єпископів, Папа Римський висловився проти ініціативи, вживши італійське слово «frociaggine», яке вульгарно описує гомосексуальні стосунки. Деякі з єпископів заявляють, що Папа Франциск вжив це слово, намагаючись пожартувати, і насправді міг не знати, що цей термін є образливим.

Речник Ватикану не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна».