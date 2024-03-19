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Парламент Гамбії провалив голосування про заборону жіночого обрізання

Катерина Іванова
glavcom.ua
Парламент Гамбії провалив голосування про заборону жіночого обрізання
Місцеві активісти наголошують, що зняття цієї заборони зашкодить багаторічній роботі правозахисників, які виступають проти процедури
фото з відкритих джерел

На засіданні парламенту були присутні лише законодавці-чоловіки

Законодавці Гамбії відкинули спробу скасувати заборону на обрізання жіночих статевих органів. Однак вони передали законопроєкт до комітету для подальшого обговорення, тому він може повернутися на повторне голосування протягом кількох тижнів. Про це пише видання Reuters.

Із 47 членів місцевого парламенту за відміну заборони проголосували 42. При цьому на засіданні були присутні лише законодавці-чоловіки.

Законопроєкт підтримали релігійні консерватори. У його тексті йдеться, що він «прагне підтримувати релігійну чистоту й захищати культурні норми та цінності».

Поширення жіночого обрізання на території Африки
Поширення жіночого обрізання на території Африки
фото: Afrol News

Попри те, що таке жіноче обрізання може спричинити серйозні кровотечі, ускладнення під час пологів та навіть смерть, ця практика однаково залишається дуже поширеною в деяких частинах Африки.

Місцеві активісти наголошують, що зняття цієї заборони зашкодить багаторічній роботі правозахисників, які виступають проти такої операції над дівчатами. За оцінками Організації Обʼєднаних Націй, понад половину жінок та дівчаток віком від 15 до 49 років у Гамбії пройшли цю процедуру.

Внаслідок операції з жіночого обрізання в щонайменше п’яти країнах Африки, де це дозволено, щорічно помирає понад 44 тисячі жінок та дівчат.

Нагадаємо, у Судані уряд криміналізував жіноче обрізання. Відтепер за його проведення як у медичних закладах, так і за їх межами, загрожує три роки позбавлення волі й штраф. 

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Теги: штраф активісти Африка законопроєкт

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