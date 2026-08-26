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Пасажир розбив пляшку об голову таксиста у Польщі: що стало причиною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пасажир розбив пляшку об голову таксиста у Польщі: що стало причиною
Пасажир напав на 66-річного таксиста у Польщі
скриншот з відео

Напад на 66-річного білоруса випадково потрапив на відео, а підозрюваному тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі

У польському Вроцлаві 23-річний чоловік напав на 66-річного водія таксі з Білорусі після того, як почув його «східний акцент». Спочатку пасажир почав ображати чоловіка, а потім ударив його скляною пляшкою по голові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Вроцлава.

Інцидент стався під час поїздки. За даними правоохоронців, пасажир звернув увагу на акцент водія та почав висловлювати на його адресу образи. Згодом словесна агресія переросла у фізичний напад. 23-річний чоловік ударив таксиста скляною пляшкою по голові, після чого залишив автомобіль.

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Наслідки нападу випадково зафіксував відеореєстратор автомобіля, який їхав позаду таксі. На оприлюднених поліцією кадрах видно, як молодий чоловік вибігає з машини, коли вона ще перебуває в русі та перебудовується у крайній правий ряд.

Слідом з автомобіля виходить постраждалий водій. Чоловік тримається за груди та ледве стоїть на ногах.

66-річний таксист звернувся до правоохоронців. Поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився 23-річний чоловік.

Йому висунули обвинувачення у нападі на ґрунті національної ненависті. За це чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. До суду підозрюваний залишатиметься на свободі під наглядом поліції.

Правоохоронці наголосили, що національні, культурні або мовні відмінності не можуть бути підставою для агресії чи приниження людини. У поліції запевнили, що випадки такої поведінки розглядаються серйозно та тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше у польському Радомі група чоловіків напала на трьох 20-річних українців. Конфлікт розпочався після того, як 34-річний поляк захотів прочитати їм «лекцію про Волинську трагедію».

Інцидент стався 2 серпня між п'ятою та шостою годиною ранку на вулиці Мальчевського. За словами потерпілих, чоловік почав розпитувати їх про походження, а згодом звернув увагу інших перехожих на те, що перед ними українці.

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Теги: Польща Білорусь таксі

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