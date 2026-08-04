Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство

Українець не визнає своєї провини

18-річному українцю загрожує довічне позбавлення волі

У польському Вроцлаві суд відправив під варту на три місяці 18-річного громадянина України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Правоохоронці підозрюють українця у замаху на вбивство 30-річної польки. Жінка дістала численні ножові поранення, однак лікарям вдалося врятувати її.

Як повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві, прокурор Якуб Длубач, українець не визнав себе винним у скоєнні інкримінованого йому злочину та відмовився давати пояснення. Жертва та хлопець раніше не були знайомі.

18-річному українцю загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві затримали 18-річного українця. За даними місцевої поліції, він 1 серпня напав із ножем на громадянку Польщі.

Хлопець напав на жінку ввечері біля під'їзду багатоквартирного будинку. За даними слідства, він кілька разів вдарив потерпілу ножем, а потім утік.

До слова, у польському місті Гдиня невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, завдавши їй двох ударів дерев'яною палицею по голові.