Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Українець не визнає своєї провини
фото: PAP

18-річному українцю загрожує довічне позбавлення волі

У польському Вроцлаві суд відправив під варту на три місяці 18-річного громадянина України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Правоохоронці підозрюють українця у замаху на вбивство 30-річної польки. Жінка дістала численні ножові поранення, однак лікарям вдалося врятувати її.

Як повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві, прокурор Якуб Длубач, українець не визнав себе винним у скоєнні інкримінованого йому злочину та відмовився давати пояснення. Жертва та хлопець раніше не були знайомі.

18-річному українцю загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві затримали 18-річного українця. За даними місцевої поліції, він 1 серпня напав із ножем на громадянку Польщі. 

Хлопець напав на жінку ввечері біля під'їзду багатоквартирного будинку. За даними слідства, він кілька разів вдарив потерпілу ножем, а потім утік.

До слова, у польському місті Гдиня невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, завдавши їй двох ударів дерев'яною палицею по голові.

Читайте також:

Теги: українці за кордоном арешт Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напад поляка на українських школярок у Бельсько-Бялій сколихнув обидві країни
Польща без українців: чи готова Варшава до такого сценарію?
13 липня, 15:33
Оборонний бюджет України цього року перевищив $44 млрд
США стали лідером за військовими витратами: яке місце посіла Україна
12 липня, 01:19
Європейська рада продовжила дію тимчасового захисту до 4 березня 2027 року
Кількість українських біженців у ЄС зросла: назвали нову цифру
12 липня, 08:59
Українка поділилася власним досвідом життя за кордоном
Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць
14 липня, 23:00
У Польщі спалахнула масштабна пожежа в автосалоні Ford
У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото)
23 липня, 15:43
Очільник МЗС Естонії закликав європейські країни посилити тиск на Кремль
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
30 липня, 12:39
Польські виробники скоротили площі під картоплею на 12%
Польща різко скоротила посіви картоплі: що сталося
29 липня, 11:32
8 липня 2016 року президент України Петро Порошенко став на коліна та поклав квіти до пам’ятника жертвам Волинської трагедії у Варшаві
Порошенко ставав на коліна. Депутат-історик нагадав, як офіційний Київ сприяв історичному примиренню з поляками
21 липня, 07:27
Всім трьом підозрюваним повідомлено про підозру
Намагалися продати будівлю «Росатома» на Подолі: перед судом постануть троє ділків
31 липня, 14:41

Соціум

Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters
США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters
Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак
Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
50K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua