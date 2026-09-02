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Експрезидент Росії пригрозив Німеччині ударами по Берліну та залізниці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Експрезидент Росії пригрозив Німеччині ударами по Берліну та залізниці
На цьому тлі у німецькому Аугсбурзі стався вибух поблизу головного залізничного вокзалу
фото: planetofhotels

Російський політик заявив про можливі удари по німецьких оборонних підприємствах і натякнув на європейських лідерів, які їздять до Києва потягом.

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Німеччині прямими ударами по підприємствах, які виробляють військову техніку для України, а також допустив атаки по окремих об'єктах у Берліні, включаючи залізницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідну заяву.

Так Медведєв відреагував на заяви німецької влади про відповідальність Росії за спробу атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле. Берлін стверджує, що за інцидентом стояла Москва, тоді як країна-агресор це заперечує.

«Вони заслуговують прямого удару по всіх німецьких виробництвах військової техніки для України. А цілком ймовірно, і по деяких інших місцях у Берліні», – заявив Медведєв. Окремо російський політик згадав європейських чиновників, які часто їздять до Києва залізницею. Він заявив, що західні країни нібито є «спонсорами» українських атак, і додав, що європейські лідери «часто їздять у Київ потягом».

На цьому тлі вранці 2 вересня у німецькому Аугсбурзі стався вибух поблизу головного залізничного вокзалу. За даними поліції, вибухнув невідомий предмет у проході будівлі. Кілька людей дістали легкі травми, зокрема акустичні ушкодження, а вибуховою хвилею пошкодило вікна. Причину вибуху та тип предмета, що вибухнув, наразі не встановлено.

Через інцидент у районі вокзалу запровадили масштабні обмеження руху, а поліція проводить розслідування. Погрози Медведєва пролунали на тлі загострення відносин між Берліном і Москвою. Німеччина оголосила про відповідні заходи після звинувачень Росії в атаці на аеропорт Лейпциг/Галле, зокрема про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення угоди щодо «Російського дому» в Берліні.

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Теги: росія Німеччина Дмитро Медведєв гібридна війна

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