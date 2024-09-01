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Дуров уперше після затримання «засвітився» у Парижі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Дуров уперше після затримання «засвітився» у Парижі
Журналісти заскочили Павла Дуровв та Юлію Вавілову на прогулянці
фото: parismatch.com

Засновник Telegram прогулявся з коханою Єлисейськими Полями

Мільярдер російського походження Павло Дуров вперше після затримання «засвітився» у Парижі. Як повідомляє видання ParisMatch, Дурова помітили у компанії коханої Юлії Вавілової на Єлисейських Полях. Засновник Telegram оселився в Парижі.

Дуров перебуває під судовим наглядом. Йому заборонено залишати територію Франції, і він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро.

Дуров уперше після затримання «засвітився» у Парижі фото 1

Раніше французьке видання Libération розкрило деякі подробиці затримання та перших допитів засновника Telegram Павла Дурова.

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 млн євро.

Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».

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Теги: Telegram послуги Павло Дуров

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