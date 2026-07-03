Пентагон відмовився від радикального скорочення військ у Європі

Очільник Міністерства війни США готував значно масштабніші зміни, однак його пропозицію не підтримали в адміністрації Дональда Трампа

Міністерство війни США відмовилося від плану радикального скорочення американського військового контингенту в Європі. Міністр оборони Піт Гегсет планував оголосити союзникам по НАТО про масштабніше виведення військ, однак цю ініціативу не підтримали в адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, минулого місяця Гегсет мав вирушити до Брюсселя, де під час зустрічі з вищим військовим керівництвом НАТО планував повідомити про підготовку нового скорочення американської військової присутності в Європі. Йшлося про значно масштабніші зміни, ніж уже обговорюване скасування розгортання бронетанкової бригади в Польщі та попереднє рішення щодо виведення піхотної бригади з Румунії.

Втім, як зазначає The Wall Street Journal, пропозицію очільника Пентагону відхилили після того, як про неї дізналися державний секретар США Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника президента з питань національної безпеки, та інші високопосадовці адміністрації.

У результаті під час зустрічі з союзниками Гегсет не оголосив про нове скорочення американських військ. Натомість він повідомив, що Сполучені Штати проведуть перегляд своєї військової присутності в Європі. Очікується, що така перевірка може тривати до шести місяців.

Видання зазначає, що цей випадок засвідчив відсутність остаточного рішення всередині адміністрації щодо темпів і масштабів можливого скорочення американського контингенту на європейському напрямку.

Як пише The Wall Street Journal, пропозиції та публічні заяви Гегсета викликали занепокоєння серед союзників по НАТО, а також у Конгресі США. Зокрема, частина впливових республіканців побоюється, що різке скорочення американської військової присутності може послабити Альянс і створити додаткові можливості для Росії.

Очікується, що питання чисельності американських військ у Європі та збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО стане однією з головних тем зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами Альянсу наступного тижня.

Водночас перспектива подальшого скорочення американського контингенту в Європі залишається актуальною. За інформацією видання, Гегсет і його головний помічник з питань політики Елбрідж Колбі продовжують наполягати на перегляді розміщення американських сил. Колбі вже багато років виступає за скорочення військових зобов'язань США за межами Азії, щоб зосередити більше ресурсів на протидії Китаю.

Крім того, війна з Іраном, за оцінкою The Wall Street Journal, дала керівництву Пентагону додатковий привід повернутися до питання перегляду глобального розміщення американських військ.

Спроби скоротити військову присутність США в Європі вже викликали реакцію в Конгресі. Законодавці включили до проєкту закону про оборонні видатки положення, яке забороняє зменшувати чисельність американських військ нижче 76 тис. осіб без оцінки ризиків з боку головнокомандувача Європейського командування США та голови Об'єднаного комітету начальників штабів, а також без підтвердження такого рішення міністром оборони.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що США передали союзникам по НАТО закритий перелік військових спроможностей, які планують скоротити в Європі. Документ передбачає зменшення кількості літаків-заправників KC-135, винищувачів F-16 та F-15E, морських патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon, а також скорочення частини безпілотних і морських компонентів Альянсу. За даними видання, питання компенсації цих скорочень союзники планують обговорити під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.