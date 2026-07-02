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США анонсували важливі новини для України на саміті НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США анонсували важливі новини для України на саміті НАТО
США розкрили головну тему саміту НАТО
фото: НАТО

Союзники готують нові рішення щодо військової допомоги, а Вашингтон очікує на додаткові зобов'язання від партнерів

На саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, союзники оголосять про нові зобов'язання щодо підтримки України. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє «Главком» із посиланням на Türkiye Today.

За словами американського дипломата, питання підтримки України стане одним із ключових під час зустрічі лідерів Альянсу. Вітакер заявив, що очікує «важливих новин» для України та висловив упевненість, що всі союзники збільшать свій внесок у підтримку Києва.

Водночас він не став уточнювати, про які саме рішення чи пакети допомоги йтиметься на саміті. Американський дипломат також нагадав про механізм PURL, відповідно до якого країни НАТО закуповують американське озброєння та передають його Україні. За його словами, завдяки цьому механізму союзники вже придбали системи озброєння на суму понад $6 млрд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни-члени НАТО підготували проєкт рішень щодо подальшої військової підтримки України, який планують розглянути на саміті Альянсу в Анкарі. За інформацією Politico, документ передбачає багатомільярдні оборонні контракти та нові фінансові зобов'язання союзників.

За даними дипломатичних джерел, у проєкті декларації йдеться про намір країн НАТО надати Україні військову допомогу на суму €70 млрд, а також зберегти фінансування щонайменше на такому ж рівні наступного року. Крім того, європейські члени Альянсу планують збільшити інвестиції у виробництво далекобійних ударних систем, засобів протиповітряної оборони та безпілотників.

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Теги: США НАТО саміт військова допомога

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