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США заявляють, що переговори з Іраном тривають

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США заявляють, що переговори з Іраном тривають
Переговірники США та Ірану
фото: Reuters

Ймовірно, делегації США та Ірану працюватимуть всію ніч 

Переговори між США та Іраном у Швейцарії тривають, і делегація США очікує «працювати всю ніч», заявив у американський чиновник, передає «Главком» із посиланням на CNN.

Віцепрезидент Джей Ді Венс та делегація США «постійно зустрічалися та переговаривалися», – заявив журналістам у Швейцарії високопоставлений американський дипломат, який брав участь у переговорах.

«Іранці все ще тут, і переговори тривають. Ми очікуємо продовження роботи протягом ночі», – сказав дипломат.

За словами чиновника, теми обговорення включали уточнення повідомлень Ірану щодо Ормузької протоки та створення механізмів для забезпечення відкритості ключового водного шляху.

«Ми також працювали над механізмами врегулювання конфлікту та забезпеченням дотримання режиму припинення вогню на півдні Лівану», – сказали вони.

Чиновник сказав, що відбулися активні обговорення «всіх елементів ядерної угоди», оскільки вони працюють над створенням відправної точки для технічних переговорів.

Як відомо, президент США Дональд Трамп розлютив іранців та практично зірвав делікатні переговори. 

Його недипломатичні погрози в неділю відновити удари по Ірану пролунали одразу після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Трамп відправив його з дипломатичною місією, щоб «почати з чистого аркуша та трансформувати наші відносини з народом Ірану».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані. 

«У нас буде політичне керівництво на вищому рівні, а технічна команда, очевидно, залишатиметься на місцях», – сказав Венс перед від’їздом до Швейцарії.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми. 

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»). 

Теги: США Іран переговори

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