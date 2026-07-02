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Трамп заявив, що громадянство США за правом народження призначалося не для багатих іноземців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що громадянство США за правом народження призначалося не для багатих іноземців
Трамп: Воно (громадянство США за правом народження – «Главком») було призначено для дітей рабів. Воно не було призначено для багатих людей з Китаю…
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що громадянство США за правом народження мало на меті виключно захист нащадків рабів 

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо суті автоматичного права на американське громадянство за фактом народження. Про це пише «Главком».

На його думку, ця норма історично не передбачала її використання заможними громадянами інших держав, зокрема з Китаю.

Він наголосив, що це право було запроваджене одразу після завершення Громадянської війни в США і мало на меті виключно захист нащадків рабів.

«Якщо подивитися на це, це сталося через місяць після закінчення Громадянської війни, коли це було прийнято. Це тому, що воно було призначено для дітей рабів. Воно не було призначено для багатих людей з Китаю… Воно було призначено для дітей рабів», – заявив американський лідер.

Нагадаємо, Білий дім розглядає низку радикальних заходів для боротьби з так званим «пологовим туризмом». Серед ініціатив, що обговорюються, – запровадження повної заборони на в'їзд до США для вагітних іноземок. 

Нова хвиля обмежень готується у відповідь на нещодавнє рішення Верховного суду США, який заблокував указ Дональда Трампа про обмеження автоматичного права на громадянство за фактом народження. Суд підтвердив чинність 14-ї поправки до Конституції, тому адміністрація вирішила змінити стратегію: замість скасування самого права на громадянство, влада планує фізично та юридично перекрити доступ до країни для потенційних роділь.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет під час урочистої промови на американському кладовищі в Кольвіль-сюр-Мер у Франції з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії виступив із попередженням на адресу європейських країн. 

Глава Пентагону порівняв історичні події 1944 року із сучасною ситуацією на континенті, заявивши, що сьогодні європейські пляжі в Іспанії, Італії, Греції та Болгарії штурмують човни з мігрантами та «небезпечні ідеології». Гегсет закликав європейські столиці негайно вжити заходів проти масової імміграції, поки не стало надто пізно.

Теги: США Дональд Трамп

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