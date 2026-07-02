Трамп заявив, що громадянство США за правом народження призначалося не для багатих іноземців

Трамп: Воно (громадянство США за правом народження – «Главком») було призначено для дітей рабів. Воно не було призначено для багатих людей з Китаю…

Дональд Трамп зауважив, що громадянство США за правом народження мало на меті виключно захист нащадків рабів

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо суті автоматичного права на американське громадянство за фактом народження. Про це пише «Главком».

На його думку, ця норма історично не передбачала її використання заможними громадянами інших держав, зокрема з Китаю.

Він наголосив, що це право було запроваджене одразу після завершення Громадянської війни в США і мало на меті виключно захист нащадків рабів.

«Якщо подивитися на це, це сталося через місяць після закінчення Громадянської війни, коли це було прийнято. Це тому, що воно було призначено для дітей рабів. Воно не було призначено для багатих людей з Китаю… Воно було призначено для дітей рабів», – заявив американський лідер.

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