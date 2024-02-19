Трамп після смерті Навального звернувся до американців

Трамп сказав, що американці є «нацією в занепаді»

Трамп заявив, що смерть Навального змусила його «все більше усвідомлювати, що відбувається в США»

Колишній президент США та ймовірний кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального через чотири дні.

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У дописі у своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що «раптова смерть Олексія Навального змусила його все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в США».

Трамп вважає, що йдеться про «повільне, неухильне прогресування, в якому шахрайські, радикальні ліві політики, прокурори і судді ведуть США по шляху до знищення».

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«Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і грубо несправедливі рішення в судах руйнують Америку. Ми – нація в занепаді, нація – невдаха! Maga2024», – додав Трамп.

Трамп звернувся до американців через смерть Навального фото: скріншот

У своєму дописі політик жодним чином не згадав ані про те, хто такий Навальний, ані про обставини його смерті та можливу причетність до них російського режиму. На це вже звернула увагу його конкурентка Ніккі Гейлі.

«Дональд Трамп міг би засудити Володимира Путіна за те, що він є кровожерливим головорізом. Трамп міг би похвалити мужність Навального. Замість цього він, за методичкою лібералів, засудив Америку і порівняв нашу країну з Росією», – написала вона у X.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

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Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.