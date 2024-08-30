Україна розірвала угоду з РФ про лінію засекреченого телефонного звʼязку

Кабінет Міністрів припинив дію угоди від 1998 року між Україною та Росією

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку була підписана 27 лютого1998 року

Кабінет Міністрів на засіданні 30 серпня припинив дію угоди від 1998 року між Україною та Росією щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998», – написав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі», – поінформував він.

Також уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.