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Україна розірвала угоду з РФ про лінію засекреченого телефонного звʼязку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна розірвала угоду з РФ про лінію засекреченого телефонного звʼязку
Кабінет Міністрів припинив дію угоди від 1998 року між Україною та Росією
фото з відкритих джерел

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку була підписана 27 лютого1998 року

Кабінет Міністрів на засіданні 30 серпня припинив дію угоди від 1998 року між Україною та Росією щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998», – написав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі», – поінформував він.

Також уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

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Теги: Україна росія

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