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Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
скріншот з відео

Загибель російських спортсменів Оксана Баюл назвала «величезною втратою для фігурного катання»

Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл, яка зараз проживає у США, поспівчувала росіянам, які загинули у авіакатастрофі у Вашингтоні, чим натрапила на хейт в мережі.

Зокрема, їхню загибель Баюл назвала «величезною втратою для фігурного катання».

Народний депутат VII скликання Ігор Мірошниченко прокоментував відео зі сторінки 47-річної Оксани Баюл в сомережі, де вона зі сльозами на очах, англійською мовою силкується щось сказати про загиблих «колег».

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Допис, поширений Oksana Baiul (@oksanabaiul)

«Я би навряд чи кепкував з її зовнішності, проте вже котрий день Баюл ллє сльози по загиблих рашистських фігуристах з американськими паспортами, які загинули у авіатрощі над Вашингтоном. А було їх там зо два десятки. На рашистських помийниках вона ностальгує добірною російською, чого не скажеш про її англійську і, тим більше українську, як вони «дружна жилі вмєстє з Шишковой, Наумовим і трєніравалі дєтєй», – зазначив він.

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Допис, поширений RTVI US (@rtvius)

Разом з тим він наголосив, що усі ці «зірки» з приводу загибелі яких емпатують і самі американці, тим часом традиційно і пари з вуст не випустили з приводу своєї країни, «ніколи не засуджували рашистського тероризму і, як і більшість американських росіян, пишалися своєю країною і тихо ненавиділи українців, американців, Європу і весь цивілізований світ».

«Тому, поглянувши на 47-річну Оксану Баюл, друзі, припиняйте бухати і переходьте на українську, бо «руській мір» затягує вас у себе непомітно і безповоротно, де б ви не жили!», – жартівливо завершив свій допис Мірошниченко.

Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі фото 1

Нагадаємо, Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени.

Зокрема, як відомо, рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська.

У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.

Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.

 

Теги: спорт США депутат авіакатастрофа літак президент Оксана Баюл росіяни

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