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Politico: Європейці розриваються між Америкою та Китаєм

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Європейці розриваються між Америкою та Китаєм
Довіра Європи до США знизилася через дії Трампа
фото: Getty Images

Європейці розділилися у поглядах на те, чи має ЄС зближуватися зі Сполученими Штатами чи з Китаєм

У країнах Європейського Союзу дедалі більше розмиваються орієнтири щодо того, кого вважати ключовим партнером – Сполучені Штати чи Китай. Про це свідчать результати масштабного соціологічного дослідження, проведеного Public First у 24 державах ЄС, які оприлюднило Politico, передає «Главком».

Згідно з опитуванням, голоси європейців розділилися: вісім країн виступають за глибшу співпрацю з КНР, дев’ять орієнтуються на посилення зв'язків із Вашингтоном, а сім держав не мають чіткої переваги. При цьому у 14 країнах найпопулярнішим вибором виявилася відповідь «не знаю». Аналітики пов'язують таку невизначеність із погіршенням торговельних та політичних відносин Брюсселя з обома світовими лідерами. Керівник напряму досліджень Public First Себ Райд зазначив, що європейське суспільство почало сприймати дистанціювання від США як цілком реальну та подекуди бажану перспективу.

Водночас, залежність від китайської економіки в ЄС вважають радше безальтернативною реальністю, ніж усвідомленим вибором. За його оцінкою, якщо адміністрація Дональда Трампа вимагатиме від Європи зробити остаточний вибір, це відбудеться у максимально несприятливий для Вашингтона момент.

Дослідження зафіксувало суттєве зниження довіри до США у Західній Європі. Наприклад, Італія та Іспанія наразі більше схильні розвивати діалог із Пекіном, а Франція та Німеччина взагалі не можуть визначитися між двома центрами впливу. Такий тренд пов'язують із кроками Дональда Трампа під час його другого президентського терміну, зокрема через регулярну критику європейських лідерів, запровадження мит, скорочення військового контингенту та погрози анексувати Гренландію.

На цьому тлі європейські керівники, які відкрито опонували Трампу – як-от прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен – наростили свої внутрішні рейтинги. Навіть прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку вважали ідеологічно близькою до лідера США, наразі віддаляється від нього.

На противагу Заходу, Центральна та Східна Європа міцно тримаються трансатлантичного курсу. Польща, Литва та Естонія стабільно обирають партнерство зі США, вбачаючи у Вашингтоні головний щит безпеки.

Попри це, європейці усвідомлюють проблеми у відносинах із Пекіном, зокрема через жорстку конкуренцію, яку китайський імпорт (від хімікатів до електромобілів) створює для місцевої промисловості. На цьому тлі Єврокомісія вже ініціювала переговори з КНР для збалансування торгівлі, розраховуючи на результати до жовтня. Проте більшість громадян ЄС сприймають вплив Китаю прагматично: 38% опитаних переконані, що зменшити економічну залежність від КНР хоч і корисно, але практично неможливо. Лише 26% вірять у реальність такого кроку, а 19% вважають його непотрібним.

У підсумку 43% респондентів прогнозують, що саме Китай стане ключовим торговельним партнером ЄС у найближчі десять років, тоді як американське лідерство прогнозують лише 27%. Домінування Пекіна у майбутньому прогнозують жителі 23 із 24 досліджуваних країн, і єдиною державою, де більшість опитаних досі вірить у довгострокове лідерство США, виявилася Литва.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз і Китай визначили жовтень поточного року як крайній термін для досягнення прогресу у розв'язанні гострих торговельних розбіжностей на тлі зростання економічної напруженості. 

За словами голови ЄС з питань торгівлі Мароша Шефчовича, до жовтня профільні команди обох сторін мають достатньо часу, щоб напрацювати перші відчутні результати, хоча повністю закрити всі суперечки навряд чи вдасться. 

Нагадаємо, Сполучені Штати запропонували Європейському Союзу створити стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту. Ініціатива передбачає спільний захист ланцюгів постачання напівпровідників та поглиблення технологічної співпраці на тлі зростаючого протистояння з Китаєм. 

За даними Bloomberg, американську пропозицію цього тижня представили послам країн-членів ЄС. У проєкті спільної заяви наголошується, що майбутнє штучного інтелекту має базуватися на довіреній співпраці, економічній безпеці, інноваціях і чесній конкуренції.

Теги: соцопитування США Китай Європа

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