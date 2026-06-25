США запропонували Європі створити новий альянс проти Китаю

Вашингтон хоче об'єднатися з ЄС для захисту ланцюгів постачання мікросхем та розвитку штучного інтелекту на тлі технологічного суперництва з Пекіном

Сполучені Штати запропонували Європейському Союзу створити стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту. Ініціатива передбачає спільний захист ланцюгів постачання напівпровідників та поглиблення технологічної співпраці на тлі зростаючого протистояння з Китаєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, американську пропозицію цього тижня представили послам країн-членів ЄС. У проєкті спільної заяви наголошується, що майбутнє штучного інтелекту має базуватися на довіреній співпраці, економічній безпеці, інноваціях і чесній конкуренції.

Водночас, як зазначають джерела Bloomberg, частина європейських держав висловила занепокоєння. У Брюсселі побоюються, що новий альянс може стати інструментом просування американської екосистеми штучного інтелекту.

За інформацією агентства, прагнення ЄС до більшої цифрової незалежності посилилося після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа у червні цього року обмежила доступ іноземців до новітніх моделей штучного інтелекту американської компанії Anthropic.

Проєкт документа поки що не містить детальних механізмів співпраці, однак США запропонували зосередитися на трьох ключових напрямах: створенні сприятливого регулювання для розвитку ШІ, проведенні спільних досліджень і просуванні технологічних рішень до країн-партнерів, а також стимулюванні масштабних інвестицій у галузь.

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Вірккунен підтвердила, що ЄС уже провів переговори з американською стороною щодо обмежень доступу до сучасних моделей штучного інтелекту. Водночас у посольстві США в Брюсселі поки що не прокоментували нову ініціативу.

Нагадаємо, юридична фірма Garfield AI, яка використовує штучний інтелект для підготовки судових документів, уперше допомогла виграти судову справу у Великій Британії. Компанія представляла інтереси фрилансерки, яка домоглася стягнення близько 7 тис. фунтів стерлінгів із замовника, а всю необхідну документацію для процесу підготував штучний інтелект.