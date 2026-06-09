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Іран звинуватив США у відміні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Іран звинуватив США у відміні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу
Іранські вболівальники не зможуть потрапити до США на матчі Чемпіонату світу
фото: DepositPhotos.com

Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року

Федерація футболу Ірану заявила, що США відкликали виділену їй квоту квитків на матчі Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

«Менш ніж за три дні до початку Чемпіонату світу 2026 року США знову зробили дії, спрямовані на перешкоджання присутності іранських уболівальників на стадіонах, де пройдуть три матчі групового етапу за участю національної збірної», – йдеться у заяві Федерації футболу Ірану.

Зазначається, що вже розпочався продаж квитків на матчі групового етапу проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту (всі ігри пройдуть у США).

«Однак несподіваним чином виділена Федерації футболу Ірану квота була відкликана, і в поточних умовах федерація не може надати вболівальникам національної команди жодного квитка», – наголошується у заяві.

Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Іран США чемпіонат світу

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