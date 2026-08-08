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Норвезькі військові навчають ЗСУ «духу вікінгів»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Норвезькі військові навчають ЗСУ «духу вікінгів»
Норвезькі військовослужбовці хочуть прищепити своїм українським колегам «вікінгський дух», проводячи для них навчання в Польщі
фото: businessinsider.com

Під час підготовки приділяється увага як навичкам ведення бою, так і «менталітету воїна» та дисципліні

Норвезькі солдати тренують українських бійців у рамках польової підготовки «Легіо», привносячи в навчання свій «дух вікінгів» та культуру воїнів. Підготовка поєднує бойовий досвід України з бойовими практиками НАТО, пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

«Легіо» підтримується 11 країнами, але в основному проводиться особовим складом елітного механізованого піхотного батальйону норвезької армії «Телемарк». Батальйон зробив деякі аспекти культури вікінгів центральною частиною своєї ідентичності.

Майор Джон, офіцер з операцій S3, який відповідає за координацію всієї підготовчої операції, розповів журналістам, що «Телемарк» приділяє велику увагу не лише розвитку навичок, а й формуванню «менталітету воїна». За його словами, це дозволяє солдатам битися й «процвітати в суворих умовах».

«Ми черпаємо цей менталітет воїна з нашої спадщини вікінгів, і культура вікінгів дуже важлива для нас», – поділився Джон.

У виданні зазначили, що батальйон «Телемарк» брав участь у бойових місіях на Балканах, в Афганістані та Іраку. Джон додав, що батальйон бере найкраще з менталітету вікінгів і втілює це в етичні та моральні стандарти, яких вимагають від солдатів.

За словами Джона, під час підготовки приділяється увага як навичкам ведення бою, так і «менталітету воїна» та дисципліні, необхідним для виживання в найсуворіших умовах.

У виданні зазначили, що деякі українські військові, які прибувають на навчання, вже мають бойовий досвід. Норвезькі інструктори заявили в розмові з журналістами, що ця підготовка фактично є обміном, під час якого бойовий досвід України формує те, чого навчають партнери по НАТО.

Навчання проводяться в таборі на південному сході Польщі. За словами Джона, вони спочатку задумувалися як жорсткі: вони включають денні та нічні операції, а сценарії розроблені так, щоб максимально точно відтворити умови бойових дій на фронті.

«Уся суть цієї програми полягає в тому, щоб допомогти українському солдату підвищити свою бойову ефективність і виживаність, перш ніж він вирушить на передову», – сказав журналістам Джон.

Він підкреслив, що головна мета – підтримати Україну, щоб вона могла продовжувати захищатися і виграти війну самостійно або укласти мирну угоду на своїх умовах.

Нагадаємо, Українські військові, які брали участь у навчаннях НАТО, пережили культурний шок від того, як воює альянс, – постійні перерви на каву, зони заборони польотів дронів і розгублені західні солдати. Їхній вердикт виявився нищівним і став приводом для радикальних висновків щодо перебудови Бундесверу. 

Про необхідність переймати бойовий досвід України раніше заявляв і командувач Сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, який назвав українську армію не лише найбоєздатнішою, а й однією з найбільших у Європі.

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Теги: ЗСУ НАТО Норвегія військові культура навчання

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