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Водія автобуса розвернули на кордоні з Польщею через численні порушення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Водія автобуса розвернули на кордоні з Польщею через численні порушення
Чоловіка повернули в Україну
фото: Прикордонна служба Польщі

Українець мав судову заборону на керування та перебував у списку небажаних у Шенгені

На пункті пропуску «Корчова» польські прикордонники виявили громадянина України, який намагався в’їхати до країни за кермом автобуса, попри чинну судову заборону на керування транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік також перебував у переліку осіб, небажаних на території країн Шенгенської зони. За даними польської сторони, раніше він неодноразово порушував законодавство Польщі, зокрема правила дорожнього руху. Українця передали поліції.

З огляду на загрозу громадській безпеці та порядку його зобов'язали повернутися до України. Крім того, чоловікові заборонили повторний в’їзд і перебування у країнах Шенгенської зони протягом п’яти років. Після завершення необхідних процедур громадянин України залишив територію Польщі та був направлений назад до України.

Раніше на українсько-польському кордоні прикордонники викрили іншу спробу незаконного виїзду. У пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» вони знайшли 24-річного мешканця Хмельниччини у спеціально облаштованому сховку мікроавтобуса між заднім рядом сидінь і багажним відділенням. За даними правоохоронців, переправлення організував 43-річний житель Рівного, якому повідомили про підозру.

Крім цього, житель Київщини намагався виїхати з України, видаючи себе за багатодітного батька. Чоловік показав свідоцтва про народження однорічного сина та нібито дворічних двійнят, народжених на Кіпрі. Згодом він зізнався, що іноземні документи були підробленими й коштували йому 15 тисяч доларів. У перетині кордону чоловікові відмовили, а матеріали передали Нацполіції.

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Теги: кордон ПДР Польща

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