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«Європа має терміново взяти відповідальність». Глава МЗС Польщі прокоментував перемогу Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Європа має терміново взяти відповідальність». Глава МЗС Польщі прокоментував перемогу Трампа
Сікорський: «Американський народ ухвалив рішення, яке ми поважаємо»
фото з відкритих джерел

«З відновленням довіри в ЄС і добрими стосунками зі США Польща стане лідером у процесі підвищення стійкості ЄС»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Європа після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа «має терміново взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку». Відповідну заяву він зробив сьогодні, після оголошення попередніх результатів голосування, повідомляє Onet Wiadomosci.

Міністр сказав, що з витратами на оборону і рішенням щодо міграційної політики Польща вже робить те, що її союзники лише починають. Він додав, що з відновленням довіри в ЄС і добрими стосунками зі Сполученими Штатами Польща стане лідером у процесі підвищення стійкості ЄС.

«Американський народ ухвалив рішення, яке ми поважаємо. Підтвердилася правильність зовнішньої політики Польщі щодо підтримки політичних контактів як з демократами, так і з республіканцями», – сказав міністр

Раніше глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що майбутнє Європи залежить не від американських президентських виборів, а в першу чергу залежить від її самої.

«Гарріс чи Трамп? Дехто стверджує, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, хоча в першу чергу воно залежить від нас. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у власні сили», – переконаний він.

До цього Туск заявляв, що План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США. Як зазначив глава польського уряду, варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, «будуть наново оцінюватися після американських виборів»

Нагадаємо, Орбан заявляв, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори у США, то Європі доведеться переосмислити свою підтримку України.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

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Теги: Польща міністр Європа вибори у США

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