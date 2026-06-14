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​В Ірані оголошено дату похорону загиблого верховного лідера аятоли Алі Хаменеї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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​В Ірані оголошено дату похорону загиблого верховного лідера аятоли Алі Хаменеї
Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок американо-ізраїльських ударів
фото: Getty Images

Похорон аятоли Алі Хаменеї в Ірані триватиме з 4 по 9 липня

Офіційні жалобні заходи та прощання з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї розпочнуться в Тегерані 4 липня і завершаться його похованням 9 липня в рідному місті Мешхед. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ, передає «Главком».

У межах процесії 7 липня церемонії прощання також заплановані у священному для мусульман-шиїтів місті Кум.

Духовний лідер Ісламської Республіки загинув у віці 86 років під час першої хвилі повітряних ударів, які США та Ізраїль завдали по Ірану 28 лютого. Хаменеї беззмінно очолював країну протягом 36 років. Журналісти зазначають, що за канонами ісламського права померлого необхідно ховати в максимально короткі терміни, бажано в першу добу після смерті. Проте релігійні правила допускають винятки з цього положення, зокрема під час ведення бойових дій.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

Після смерті Алі Хаменеї, Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни.

Теги: смерть Іран похорон

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