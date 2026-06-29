Спека у столиці: комунальники почали поливати головні вулиці Києва
Першочергово поливають магістралі, на яких курсує більшість вантажного транспорту
У зв’язку зі спекотною погодою у столиці комунальні підприємства «Київавтодору» посилили полив доріг. Про це повідомляють у комунальній корпорації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КК «Київавтодор».
Повідомляється, що упродовж дня на вулично-дорожній мережі столиці працює до 50 поливомийних машин.
Першочергово поливають магістралі загальноміського і районного значення, адже саме на цих автошляхах курсує більшість вантажного транспорту.
Як зауважують у корпорації, полив вулиць дозволяє зменшити кількість пилу, а також охолоджує покриття для зменшення деформацій проїжджої частини у спеку.
Нагадуємо, у періоди, коли температура повітря перевищуватиме +28ºС, на всіх в’їздах до столиці обмежуватимуть рух великовагового транспорту загальною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
До слова, у вівторок, 30 червня, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов'язані з погодними умовами, зокрема із хвилею аномальної спеки, яка накрила Україну останніми днями та спричинила стрімке зростання споживання.
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