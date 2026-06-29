Спека у столиці: комунальники почали поливати головні вулиці Києва

Полив вулиць охолоджує покриття для зменшення деформацій проїжджої частини у спеку

Першочергово поливають магістралі, на яких курсує більшість вантажного транспорту

У зв’язку зі спекотною погодою у столиці комунальні підприємства «Київавтодору» посилили полив доріг. Про це повідомляють у комунальній корпорації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КК «Київавтодор».

Повідомляється, що упродовж дня на вулично-дорожній мережі столиці працює до 50 поливомийних машин.

Першочергово поливають магістралі загальноміського і районного значення, адже саме на цих автошляхах курсує більшість вантажного транспорту.

Як зауважують у корпорації, полив вулиць дозволяє зменшити кількість пилу, а також охолоджує покриття для зменшення деформацій проїжджої частини у спеку.

☀️У Києві комунальники щодня виводять на вулиці до 50 одиниць спеціальної техніки, щоб урятувати автошляхи від аномальної спеки



Поливомийні машини «Київавтодору» охолоджують магістралі загальноміського та районного значення, якими рухається найбільша кількість вантажівок.… pic.twitter.com/vpmWQe1KXs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 29, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у меоежі Х

Нагадуємо, у періоди, коли температура повітря перевищуватиме +28ºС, на всіх в’їздах до столиці обмежуватимуть рух великовагового транспорту загальною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

До слова, у вівторок, 30 червня, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов'язані з погодними умовами, зокрема із хвилею аномальної спеки, яка накрила Україну останніми днями та спричинила стрімке зростання споживання.