Туск заявив, що Польща була готова збити російську ракету

Прем'єр Польщі: Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила політ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на території Польщі поцілила російська крилата ракета Х-101. Про це він сказав на засідання координаційної ради за участі міністра оборони, передає «Главком».

«Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101», – сказав Туск.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.

Згодом Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому, зафіксовано момент удару ракети в Люблінському воєводстві Польщі. Від потужного вибуху здригнулася камера відеоспостереження.

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу.