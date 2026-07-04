Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські розвідники показали кадри знищення російського МіГ-29 у Криму (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Українські розвідники показали кадри знищення російського МіГ-29 у Криму (відео)
Крім бойового літака, українські спецпризначенці уразили аеродромну пускову установку, яка на момент удару обслуговувала винищувач окупантів
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Під час атаки на аеродром «Бельбек» також було спалено аеродромну пускову установку

Українські розвідники знищили російський винищувач МіГ-29 під час удару по військовому аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму, пише «Главком».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило ексклюзивне відео операції. Атаку на аеродром здійснили в ніч з 25 на 26 червня 2026 року підрозділи Департаменту безпілотних систем.

«У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму – внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі X

Крім бойового літака, українські спецпризначенці уразили аеродромну пускову установку, яка на момент удару обслуговувала винищувач окупантів.

«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів», – зазначили в розвідці.

За попередніми оцінками, збитки російської армії можуть становити десятки мільйонів доларів. У ГУР наголосили, що боротьба за звільнення тимчасово окупованого Криму триває. «Крим – це Україна! Збройна боротьба триває! Слава Україні!», – заявили у відомстві.

До слова, у ніч на 3 липня Сили оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти ворога на території тимчасово окупованого Криму. 

Читайте також:

Теги: розвідка Крим росія винищувач аеродром ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму виник ажіотажний попит на продукти після перебоїв із постачанням
Полиці порожніють? Окупанти обмежили продаж продуктів у Криму
6 червня, 14:07
Наслідки російського удару по Запоріжжю, 8 червня 2026 року
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російський удар
8 червня, 23:15
Готель пропонував відвідувачам бензин за бронь
Кримський спа-отель заманював відвідувачів бензином, але пальне швидко закінчилося
11 червня, 21:58
Кремль вже п'яте збільшує чисельність армії за час повномасштабної війни
Путін збільшив кількість військових в армії РФ
12 червня, 20:35
Унаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа
Удар по Московському НПЗ: Генштаб повідомив наслідки
19 червня, 17:41
Вибухи в окупованому Криму, удар по Харкову: головне за ніч 20 червня
Вибухи в окупованому Криму, удар по Харкову: головне за ніч 20 червня
20 червня, 06:24
В Росії вже фіксують ознаки прихованої підготовки до нового призову
Путін оголосить мобілізацію лише за одної умови – аналітик
Сьогодні, 06:35
На полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч Зеленського та Трампа
Kyiv Independent: Трамп закликав Зеленського до сміливіших дій щодо РФ 
23 червня, 16:14
Губернатор Волгограда повідомив про наслідки нічної атаки
Російська влада розкрила наслідки нічної атаки на Волгоград
27 червня, 09:36

Події в Україні

Державні аудитори викрили громадянина, який сам «висадив» мільйони дерев
Державні аудитори викрили громадянина, який сам «висадив» мільйони дерев
Українські розвідники показали кадри знищення російського МіГ-29 у Криму (відео)
Українські розвідники показали кадри знищення російського МіГ-29 у Криму (відео)
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
Полтавщина: внаслідок атаки РФ зупинено роботу об'єкта «Нафтогазу»
Полтавщина: внаслідок атаки РФ зупинено роботу об'єкта «Нафтогазу»
ЗСУ спростували заяву Путіна про захоплення Костянтинівки
ЗСУ спростували заяву Путіна про захоплення Костянтинівки
Генштаб розкрив, яку частину нафтопереробної галузі РФ вже виведено з ладу
Генштаб розкрив, яку частину нафтопереробної галузі РФ вже виведено з ладу

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Сьогодні, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua