Українські розвідники показали кадри знищення російського МіГ-29 у Криму (відео)
Під час атаки на аеродром «Бельбек» також було спалено аеродромну пускову установку
Українські розвідники знищили російський винищувач МіГ-29 під час удару по військовому аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму, пише «Главком».
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило ексклюзивне відео операції. Атаку на аеродром здійснили в ніч з 25 на 26 червня 2026 року підрозділи Департаменту безпілотних систем.
«У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму – внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29», – йдеться у повідомленні.
Крім бойового літака, українські спецпризначенці уразили аеродромну пускову установку, яка на момент удару обслуговувала винищувач окупантів.
«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів», – зазначили в розвідці.
За попередніми оцінками, збитки російської армії можуть становити десятки мільйонів доларів. У ГУР наголосили, що боротьба за звільнення тимчасово окупованого Криму триває. «Крим – це Україна! Збройна боротьба триває! Слава Україні!», – заявили у відомстві.
До слова, у ніч на 3 липня Сили оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти ворога на території тимчасово окупованого Криму.
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