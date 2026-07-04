Українські розвідники показали кадри знищення російського МіГ-29 у Криму (відео)

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Крім бойового літака, українські спецпризначенці уразили аеродромну пускову установку, яка на момент удару обслуговувала винищувач окупантів

Під час атаки на аеродром «Бельбек» також було спалено аеродромну пускову установку

Українські розвідники знищили російський винищувач МіГ-29 під час удару по військовому аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму, пише «Главком».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило ексклюзивне відео операції. Атаку на аеродром здійснили в ніч з 25 на 26 червня 2026 року підрозділи Департаменту безпілотних систем.

«У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму – внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29», – йдеться у повідомленні.

Крім бойового літака, українські спецпризначенці уразили аеродромну пускову установку, яка на момент удару обслуговувала винищувач окупантів.

«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів», – зазначили в розвідці.

За попередніми оцінками, збитки російської армії можуть становити десятки мільйонів доларів. У ГУР наголосили, що боротьба за звільнення тимчасово окупованого Криму триває. «Крим – це Україна! Збройна боротьба триває! Слава Україні!», – заявили у відомстві.

До слова, у ніч на 3 липня Сили оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти ворога на території тимчасово окупованого Криму.