Польські спецпризначенці уперше в НАТО пройшли навчання за українським досвідом

Патрулювання американських спецпризначенців під час спільних військових навчань із польськими військами в Об’єднаному багатонаціональному центрі готовності

Навчання розробили американські «зелені берети»

У Німеччині польські спецпризначенці стали першими серед союзників по НАТО, хто пройшов навчання, створене з урахуванням бойового досвіду українських військових у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Навчання розробили американські «зелені берети» спочатку для власних спецпідрозділів. За основу взяли реальні виклики, з якими українські військові зіткнулися на полі бою. Сценарій передбачає проникнення через ворожі лінії, просування територією противника та ураження важливої цілі за допомогою дрона.

«Ми використовуємо досвід, отриманий в Україні. Усі ті виклики, з якими, як ми бачимо, доводиться стикатися РФ чи Україні, – ми робимо все можливе, щоб відтворити їх», – заявив у четвер офіцер «зелених беретів» армії США, прикріплений до навчального комплексу.

Навчання розпочалися в п’ятницю на полігоні поблизу Гогенфельса в Німеччині. Цього року його вже втретє проводять на цій базі, але раніше участь у ній брали лише американські команди.

Сценарій розгортається на території площею 1100 кв. миль і триває кілька днів. Спершу польському спецназу потрібно непомітно пройти повз американський підрозділ повітряно-десантної піхоти, який імітує ворога та вибудовує умовну лінію фронту. Далі команда має подолати близько 60 миль німецької сільської місцевості, щоб дістатися іншого полігону поблизу Графенвера й знищити умовну ціль.

Під час переходу польські бійці знімають військову форму та переодягаються в цивільний одяг, щоб не привертати увагу. Якщо когось із групи запідозрять і повідомлять поліції, ця інформація дійде до військових, які використають її, щоб вирахувати місцезнаходження команди. Крім того, американські війська паралельно шукають польський спецназ за допомогою власних дронів

До слова, восени близько 1,5 тис. військовослужбовців із Великої Британії та Франції прибудуть до Польщі для участі в міжнародних навчаннях країн коаліції.

Зауважимо, що спільні військові навчання «коаліції охочих» відбудуться у жовтні-листопаді цього року.