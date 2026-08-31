Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські спецпризначенці уперше в НАТО пройшли навчання за українським досвідом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Польські спецпризначенці уперше в НАТО пройшли навчання за українським досвідом
Патрулювання американських спецпризначенців під час спільних військових навчань із польськими військами в Об’єднаному багатонаціональному центрі готовності
фото: АР

Навчання розробили американські «зелені берети»

У Німеччині польські спецпризначенці стали першими серед союзників по НАТО, хто пройшов навчання, створене з урахуванням бойового досвіду українських військових у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Навчання розробили американські «зелені берети» спочатку для власних спецпідрозділів. За основу взяли реальні виклики, з якими українські військові зіткнулися на полі бою. Сценарій передбачає проникнення через ворожі лінії, просування територією противника та ураження важливої цілі за допомогою дрона.

«Ми використовуємо досвід, отриманий в Україні. Усі ті виклики, з якими, як ми бачимо, доводиться стикатися РФ чи Україні, – ми робимо все можливе, щоб відтворити їх», – заявив у четвер офіцер «зелених беретів» армії США, прикріплений до навчального комплексу.

Навчання розпочалися в п’ятницю на полігоні поблизу Гогенфельса в Німеччині. Цього року його вже втретє проводять на цій базі, але раніше участь у ній брали лише американські команди.

Сценарій розгортається на території площею 1100 кв. миль і триває кілька днів. Спершу польському спецназу потрібно непомітно пройти повз американський підрозділ повітряно-десантної піхоти, який імітує ворога та вибудовує умовну лінію фронту. Далі команда має подолати близько 60 миль німецької сільської місцевості, щоб дістатися іншого полігону поблизу Графенвера й знищити умовну ціль.

Під час переходу польські бійці знімають військову форму та переодягаються в цивільний одяг, щоб не привертати увагу. Якщо когось із групи запідозрять і повідомлять поліції, ця інформація дійде до військових, які використають її, щоб вирахувати місцезнаходження команди. Крім того, американські війська паралельно шукають польський спецназ за допомогою власних дронів

До слова, восени близько 1,5 тис. військовослужбовців із Великої Британії та Франції прибудуть до Польщі для участі в міжнародних навчаннях країн коаліції.

Зауважимо, що спільні військові навчання «коаліції охочих» відбудуться у жовтні-листопаді цього року. 

Теги: військові навчання НАТО Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня
Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня
17 серпня, 05:50
До аварійно-відновлювальних робіт залучили 315 бригад і 427 одиниць техніки
В Білорусі стався масштабний блекаут: яка причина
23 серпня, 00:25
Виплати 800+ планують автоматизувати з 2027 року
Польща спростить отримання виплат на дітей: коли запрацюють нові правила
28 серпня, 15:27
Вирва на території Польщі після падіння російської ракети
Польща встановила, коли було виготовлено ракету Х-101, що впала на її території
31 липня, 18:05
Польща, Литва та Фінляндія можуть отримати ядерну зброю США
НАТО визначилося з новими сценаріями ядерного стримування
31 липня, 18:23
Російська авіація змусила НАТО різко збільшити кількість вильотів
Російська авіація встановила новий антирекорд біля кордонів НАТО
6 серпня, 06:10
У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через спілкування українською мовою
Напад на українських дітей у Польщі: затримано підозрюваних
19 серпня, 08:28
Директор CEO Club Дмитро Карчук описав 18 днів у польському СІЗО
18 днів у польському СІЗО. Директор CEO Club Ukraine Карчук розкрив деталі затримання
24 серпня, 11:27
Марцінків різко відповів на лист мера польського міста Кошалін Томаша Соберая
Польське місто висунуло дивну вимогу Івано-Франківську. Мер Марцінків відповів
23 серпня, 22:20

Соціум

Палає відомий російський курорт: пожежу видно з космосу (фото)
Палає відомий російський курорт: пожежу видно з космосу (фото)
Польські спецпризначенці уперше в НАТО пройшли навчання за українським досвідом
Польські спецпризначенці уперше в НАТО пройшли навчання за українським досвідом
Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото)
Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото)
У Фінляндії офіційна резиденція прем’єра відкриється для відвідувачів
У Фінляндії офіційна резиденція прем’єра відкриється для відвідувачів
Українським дітям за кордоном спрощено консульський облік
Українським дітям за кордоном спрощено консульський облік
Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: що привернуло увагу
Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: що привернуло увагу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
81K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
73K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua