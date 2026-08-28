Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща спростить отримання виплат на дітей: коли запрацюють нові правила

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Польща спростить отримання виплат на дітей: коли запрацюють нові правила
Виплати 800+ планують автоматизувати з 2027 року
фото: з відкритих джерел

Нові правила мають спростити отримання допомоги, однак у деяких випадках виплати можуть припинити

Польща планує змінити порядок виплати допомоги за програмою 800+. З 1 лютого 2027 року процес подання заяв хочуть автоматизувати, однак у деяких випадках отримувачам все одно доведеться звертатися до ZUS. Про це повідомляє InPoland, передає «Главком».

Як зміниться система виплат

Механізм автоматичного продовження мають запустити з 1 лютого 2027 року, а вперше його застосують для нового розрахункового періоду, який розпочнеться 1 червня 2027 року.

Наразі батьки та опікуни повинні щороку подавати заяву на отримання допомоги на новий розрахунковий період. Після запровадження змін ZUS зможе самостійно продовжувати вже призначену виплату на підставі даних, які є в його розпорядженні.

Водночас повністю відмовлятися від заяв не планують. Перше звернення залишиться необхідним, зокрема після народження дитини або повернення сім’ї до Польщі з-за кордону. Також батьки повинні будуть оновлювати дані, якщо зміняться обставини, які впливають на право на допомогу.

Коли виплати можуть припинити

Автоматичне продовження 800+ не звільнятиме батьків від обов’язку повідомляти ZUS про важливі зміни. Йдеться, зокрема, про зміну сімейної ситуації, місця проживання або порядку опіки над дитиною.

Якщо такі зміни не повідомити, це може вплинути на право на отримання допомоги. Наприклад, після розлучення виплата може бути розподілена між батьками, а в разі виїзду за кордон право на допомогу може бути припинене.

Що буде з розміром 800+

Розмір допомоги змінювати не планують. 800+ становить 800 злотих на місяць на кожну дитину до 18 років. Для польських сімей право на цю виплату не залежить від рівня доходу.

Автоматизація має зменшити кількість формальностей для батьків та ризик втрати виплат через пропущені строки або помилки під час заповнення заяв.

Водночас нові правила поки що не набули чинності. Йдеться про законопроєкт, який ще має пройти законодавчу процедуру. Наразі, у розрахунковому періоді 2026/2027 років, для отримання 800+ заяву, як і раніше, потрібно подавати до ZUS.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що допомога за програмою «800 Плюс» залишається на рівні 800 злотих на дитину. Польський уряд не планує збільшувати розмір виплати щонайменше до 2028 року.

Читайте також:

Теги: Польща соцвиплати гроші біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав рішуче боротися з насильством
Туск після нападу на українців: хулігани отримали політичний патронат
28 липня, 16:43
Українець назвав вартість життя у Франції «без подорожей, великого шопінгу та інших дорогих покупок»
Українець розповів, скільки насправді коштує життя у Парижі
5 серпня, 18:36
Нападник сам з'явився до поліції після нападу на українців у Кракові
Поляк, який напав на українську пару в Кракові, здався поліції
9 серпня, 12:57
Кладовище в Пеню – найбільший відомий у Польщі некрополь із подібними «антивампірськими» похованнями
Замок на нозі, серп на горлі: археологи знайшли в Польщі могилу «вампірки»
15 серпня, 04:14
Росія готувала бойові загони для захоплення Молдови – NYT
Росія готувала бойові загони для захоплення Молдови – NYT
15 серпня, 05:05
Станом на середину серпня безоплатні надходження від недержавних організацій склали 383,69 млрд рублів
Російські мільярдери перерахували рекордну суму на війну після вимоги Путіна
18 серпня, 10:46
Резерви України опустилися до $51,2 млрд
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
11 серпня, 10:46
Китай вийшов у лідери за кількістю нових компаній в Україні
Іноземці відкрили понад 700 компаній в Україні: хто на першому місці
24 серпня, 10:19
Пасажир напав на 66-річного таксиста у Польщі
Пасажир розбив пляшку об голову таксиста у Польщі: що стало причиною
26 серпня, 12:32

Соціум

Вчені з'ясували, звідки взялася руйнівна хвиля у Непалі та зробили тривожний прогноз
Вчені з'ясували, звідки взялася руйнівна хвиля у Непалі та зробили тривожний прогноз
Польща спростить отримання виплат на дітей: коли запрацюють нові правила
Польща спростить отримання виплат на дітей: коли запрацюють нові правила
Повінь у Непалі: чому серед зниклих так багато паломників і до чого тут гора Кайлас
Повінь у Непалі: чому серед зниклих так багато паломників і до чого тут гора Кайлас
Названо ім'я підполковника, підірваного в Петербурзі. Як він пов'язаний із війною проти України?
Названо ім'я підполковника, підірваного в Петербурзі. Як він пов'язаний із війною проти України?
Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий Ярославський завод
Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий Ярославський завод
СБУ уразила російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі – Зеленський
СБУ уразила російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі – Зеленський

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
54K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua