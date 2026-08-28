Польща спростить отримання виплат на дітей: коли запрацюють нові правила

Нові правила мають спростити отримання допомоги, однак у деяких випадках виплати можуть припинити

Польща планує змінити порядок виплати допомоги за програмою 800+. З 1 лютого 2027 року процес подання заяв хочуть автоматизувати, однак у деяких випадках отримувачам все одно доведеться звертатися до ZUS. Про це повідомляє InPoland, передає «Главком».

Як зміниться система виплат

Механізм автоматичного продовження мають запустити з 1 лютого 2027 року, а вперше його застосують для нового розрахункового періоду, який розпочнеться 1 червня 2027 року.

Наразі батьки та опікуни повинні щороку подавати заяву на отримання допомоги на новий розрахунковий період. Після запровадження змін ZUS зможе самостійно продовжувати вже призначену виплату на підставі даних, які є в його розпорядженні.

Водночас повністю відмовлятися від заяв не планують. Перше звернення залишиться необхідним, зокрема після народження дитини або повернення сім’ї до Польщі з-за кордону. Також батьки повинні будуть оновлювати дані, якщо зміняться обставини, які впливають на право на допомогу.

Коли виплати можуть припинити

Автоматичне продовження 800+ не звільнятиме батьків від обов’язку повідомляти ZUS про важливі зміни. Йдеться, зокрема, про зміну сімейної ситуації, місця проживання або порядку опіки над дитиною.

Якщо такі зміни не повідомити, це може вплинути на право на отримання допомоги. Наприклад, після розлучення виплата може бути розподілена між батьками, а в разі виїзду за кордон право на допомогу може бути припинене.

Що буде з розміром 800+

Розмір допомоги змінювати не планують. 800+ становить 800 злотих на місяць на кожну дитину до 18 років. Для польських сімей право на цю виплату не залежить від рівня доходу.

Автоматизація має зменшити кількість формальностей для батьків та ризик втрати виплат через пропущені строки або помилки під час заповнення заяв.

Водночас нові правила поки що не набули чинності. Йдеться про законопроєкт, який ще має пройти законодавчу процедуру. Наразі, у розрахунковому періоді 2026/2027 років, для отримання 800+ заяву, як і раніше, потрібно подавати до ZUS.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що допомога за програмою «800 Плюс» залишається на рівні 800 злотих на дитину. Польський уряд не планує збільшувати розмір виплати щонайменше до 2028 року.