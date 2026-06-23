Росіянка спалила власну квартиру за вказівкою афериста (відео)

Росіянка переказала аферисту 40 тис. рублів і підпалила своє житло, сподіваючись на компенсацію

Шахрай у прямому ефірі керував підпалом житла

Телефонний шахрай переконав росіянку з Челябінська, що може допомогти швидко отримати страхову виплату. Під час відеодзвінка аферист покроково інструктував жінку, як підпалити власну квартиру, та вимагав знімати все на камеру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські джерела.

18 червня росіянка добровільно влаштувала пожежу у своїй квартирі, а процес зняла на відео й показала сусідам у чаті мешканців будинку. Уже під час допиту після пожежі росіянка зізналася, що переказала аферисту 40 тис. рублів (приблизно $547), а він пообіцяв натомість велику компенсацію від страхової компанії.

Навіть коли полум'я охопило помешкання, а кімнати почали заповнюватися густим димом, шахрай не припиняв давати вказівки. Він наполягав, щоб жінка залишалася всередині ще кілька хвилин, аби, за його словами, «правильно зафіксувати» пожежу для страхової компанії.

Лише коли дихати стало неможливо, жінка вибігла з квартири. У результаті пожежі помешкання повністю вигоріло, а обіцяних «легких грошей» вона так і не отримала.