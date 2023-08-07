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Біля берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: десятки зниклих безвісти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Біля берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: десятки зниклих безвісти
Унаслідок трагедії загинули мати з однорічною дитиною з Кот-д'Івуару, понад 30 людей вважаються зниклими безвісти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кораблі перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись

Біля берегів італійського острова Лампедуза перекинулися два човни мігрантів. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад 30 людей зниклих безвісти. Про це повідомляє Reuters.

За словами рятувальників, два затонулі човни з мігрантами, ймовірно, вирушили зі Сфакса (Туніс). Морські умови в Сицилійській протоці через сильну течію були несприятливі.

Повідомляється, що кораблі перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Людей, які вижили, і тіла загиблих було виявлено за 23 морські милі (46 км) на південний захід від Лампедузи поруч із пірсом Фавароло.

Наразі відомо про 57 врятованих людей, однак двоє загинули – ними виявились мати з однорічною дитиною з Кот-д'Івуару.

Зниклими безвісти вважаються понад 30 людей, пошукові роботи тривають. 

Нагадаємо, що у березні 2023 року біля берегів Італії мало не затонули понад тисячу мігрантів. Тоді на півдні Італії рятувальники зняли з човнів більш як 1300 мігрантів, які намагалися перетнути бурхливе море й дістатися до Європи. Рятувальні роботи були складними через перевантаження човнів мігрантами та несприятливі умови на морі.

Теги: Італія мігранти

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