Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Один з найбільших банків ОАЕ припиняє співпрацю з Росією через санкційний тиск

Катерина Іванова
glavcom.ua
Один з найбільших банків ОАЕ припиняє співпрацю з Росією через санкційний тиск
Emirates NBD закрив рахунки російського гіганта з виробництва добрив «Уралкалію»
фото з відкритих джерел

Банк закриває рахунки компаній, на які були зареєстровані старі танкери, що перевозять великі обсяги російської нафти

Через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що банк Emirates NBD закрив російський підрозділ і багато російських рахунків. Під закриття також потрапили компанії азербайджанського бізнесмена Етібара Джамаледдіна огли Еййуба, які займаються торгівлею російською нафтою.

NBD Emirates наказав закрити рахунки Coral, Voliton, Bellatrix та ще однієї пов’язаної з Ейюбом компанії Pontus Trading. Саме на ці компанії були зареєстровані старі танкери, які перевозять великі обсяги російської нафти. 

Emirates NBD також закрив рахунки російського гіганта з виробництва добрив «Уралкалію» та російського бізнесмена Івана Тавріна. У грудні США наклали санкції на Тавріна, який після початку великої він скуповував зарубіжні технологічні компанії.

Додається, що окрім Emirates NBD, роботу з росіянами почало згортати дубайське відділення єгипетського держбанку Banque Misr.

Раніше повідомлялося, що банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам. 

Складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 року закону США про вторинні санкції, який різко вплинув на політику банків Туреччини та Китаю щодо клієнтів із Росії, зазначають співрозмовники видання. Проте досі банки ОАЕ зберігали велику лояльність до російських клієнтів, якщо вони були згодні купувати додаткові послуги або збільшувати залишок на рахунку.

Також турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, внаслідок чого паралізована торгівля, а найбільші роздрібні мережі РФ зіткнулися з проблемами з доставкою вантажів імпортних товарів. Тоді російські банки зіткнулися з проблемою у проведенні платежів та переказів у турецьких лірах, а деяким із них закрили рахунки.

Читайте також:

Теги: санкції торгівля завод ОАЕ послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
1 березня, 07:50
Ракета BrahMos відрізняється високою дальністю польоту – 450 кілометрів
Росія вирішила «підкупити» Індію сотнями надзвукових крилатих ракет
22 лютого, 12:43
Вантажівки на пункті перетину кордону між Польщею та Білоруссю
Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією – розслідування
1 березня, 09:50
Канада розширила санкції проти Росії
Канада розширила санкції проти Росії
4 березня, 03:45
Йоав Галант заявив, що Ізраїль не закінчить цю війну, не знищивши ХАМАС
Міністр оборони Ізраїлю повідомив, коли ЦАХАЛ закінчить бойові дії в Газі
4 березня, 02:00
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
4 березня, 06:55
Карін Кнайсль планує побудувати будинок у Росії
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
4 березня, 12:34
Заводам у ФРН суттєво бракує замовлень
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
8 березня, 06:00
Палаючий нафтопереробний завод у Рязані
Атака на нафтопереробний завод у Рязані: всі деталі (відео)
13 березня, 08:26

Економіка

Один з найбільших банків ОАЕ припиняє співпрацю з Росією через санкційний тиск
Один з найбільших банків ОАЕ припиняє співпрацю з Росією через санкційний тиск
Німеччина придбає у США крилаті ракети, які можуть замінити Taurus – Bild
Німеччина придбає у США крилаті ракети, які можуть замінити Taurus – Bild
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
ЄС планує «знищити» попит на зерно з РФ та Білорусі
ЄС планує «знищити» попит на зерно з РФ та Білорусі
Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток
Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток
Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження українського імпорту
Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження українського імпорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
27K
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
13K
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва?
11K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
5735
Скільки має коштувати квиток до театру? Що нарахували у Театрі Франка
5180
Звільнення начальника метрополітену. Кличко звернувся до журналістів з проханням

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Сьогодні, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua