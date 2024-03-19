Один з найбільших банків ОАЕ припиняє співпрацю з Росією через санкційний тиск

Банк закриває рахунки компаній, на які були зареєстровані старі танкери, що перевозять великі обсяги російської нафти

Через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що банк Emirates NBD закрив російський підрозділ і багато російських рахунків. Під закриття також потрапили компанії азербайджанського бізнесмена Етібара Джамаледдіна огли Еййуба, які займаються торгівлею російською нафтою.

NBD Emirates наказав закрити рахунки Coral, Voliton, Bellatrix та ще однієї пов’язаної з Ейюбом компанії Pontus Trading. Саме на ці компанії були зареєстровані старі танкери, які перевозять великі обсяги російської нафти.

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Emirates NBD також закрив рахунки російського гіганта з виробництва добрив «Уралкалію» та російського бізнесмена Івана Тавріна. У грудні США наклали санкції на Тавріна, який після початку великої він скуповував зарубіжні технологічні компанії.

Додається, що окрім Emirates NBD, роботу з росіянами почало згортати дубайське відділення єгипетського держбанку Banque Misr.

Раніше повідомлялося, що банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам.

Складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 року закону США про вторинні санкції, який різко вплинув на політику банків Туреччини та Китаю щодо клієнтів із Росії, зазначають співрозмовники видання. Проте досі банки ОАЕ зберігали велику лояльність до російських клієнтів, якщо вони були згодні купувати додаткові послуги або збільшувати залишок на рахунку.

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Також турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, внаслідок чого паралізована торгівля, а найбільші роздрібні мережі РФ зіткнулися з проблемами з доставкою вантажів імпортних товарів. Тоді російські банки зіткнулися з проблемою у проведенні платежів та переказів у турецьких лірах, а деяким із них закрили рахунки.