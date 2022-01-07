Казахська діаспора мітингує під стінами генконсульства Росії у Нью-Йорку

Учасники мітингу вимагають виведення військ ОДКБ із Казахстану

Представники казахської діаспори в Нью-Йорку проводять біля будівлі генконсульства РФ на Манхеттені мітинг за виведення військ ОДКБ із Казахстану. Про це повідомляють ЗМІ.

На мітинг зібралося вже близько двох десятків людей, люди продовжують підходити. Деякі прийшли з прапорами Казахстану. Обстановка спокійна, учасники мітингу висловлюють свою думку мирно.

Присутні обговорюють події в країні, діляться інформацією про знайомих і родичів. Вони стверджують, що події в Казахстані – внутрішня справа країни, і ситуацію слід врегулювати без допомоги іноземних військ.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ назвали ціну військової допомоги Путіна Казахстану.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

Читайте також: