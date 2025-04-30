У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

Для збереження полотнища та флагштока головний прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов

Флагшток, на якому майорить головний прапор України, встановлений на Печерських пагорбах

Завтра, 1 травня, головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустять у зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

За інформацією синоптиків, у столиці очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища та флагштока головний прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов.

Флагшток, на якому майорить головний прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Столична влада нагадує, що під час сильного вітру слід всі вікна будинків щільно закрити, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, середньомісячна температура в травні передбачається 15-19 градусів. Це десь на 1,5-2 градуси вище за норму.

До слова, 27 квітня у Харкові, Сумах і інших східних областях пішов сніг. Відповідні відео з’явилися в соцмережах.