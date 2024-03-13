Прорив кордону РФ добровольцями: стали відомі втрати Росгвардії

Чотири військовослужбовці Росгвардії загинули, а ще чотири отримали поранення в районі села Нежеголь Шебекинського міського

Унаслідок вчорашнього прориву російського кордону добровольцями, щонайменше чотири російських військових загинули, приблизно дев'ять отримали поранення. Про це повідомляє Astra із посиланням на свої джерела.

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Як зазначається, 12 березня чотири військовослужбовці Росгвардії загинули, а ще чотири отримали поранення в районі села Нежеголь Шебекинського міського округу Білгородської області. Їх атакував безпілотник. У тому ж місці БПЛА знищив автомобіль Росгвардії «Урал» і гармату-гаубицю Д-20.

Також повідомляється, що щонайменше двоє військовослужбовців міноборони РФ поранено вранці 12 березня під час перестрілки з буцімто українськими військовослужбовцями в районі села Журавлівка бєлгородського району бєлгородської області. Варто зазначити, що інформація про нібито українських бійців – не підтверджена українськими військовими структурами.

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За даними Astra, ще кілька військовослужбовців також дістали поранення під час боїв в районі Журавлівки, їхня точна кількість невідома.

Крім того, ще один військовослужбовець позавідомчої охорони поранений унаслідок ракетної атаки й атаки БПЛА на Грайворон бєлгородської області 12 березня.

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.