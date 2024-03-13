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Прорив кордону РФ добровольцями: стали відомі втрати Росгвардії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прорив кордону РФ добровольцями: стали відомі втрати Росгвардії
Чотири військовослужбовці Росгвардії загинули внаслідок прориву кордону РФ
фото ілюстративне

Чотири військовослужбовці Росгвардії загинули, а ще чотири отримали поранення в районі села Нежеголь Шебекинського міського

Унаслідок вчорашнього прориву російського кордону добровольцями, щонайменше чотири російських військових загинули, приблизно дев'ять отримали поранення. Про це повідомляє Astra із посиланням на свої джерела. 

Як зазначається, 12 березня чотири військовослужбовці Росгвардії загинули, а ще чотири отримали поранення в районі села Нежеголь Шебекинського міського округу Білгородської області. Їх атакував безпілотник. У тому ж місці БПЛА знищив автомобіль Росгвардії «Урал» і гармату-гаубицю Д-20. 

Також повідомляється, що щонайменше двоє військовослужбовців міноборони РФ поранено вранці 12 березня під час перестрілки з буцімто українськими військовослужбовцями в районі села Журавлівка бєлгородського району бєлгородської області. Варто зазначити, що інформація про нібито українських бійців – не підтверджена українськими військовими структурами. 

За даними Astra, ще кілька військовослужбовців також дістали поранення під час боїв в районі Журавлівки, їхня точна кількість невідома. 

Крім того, ще один військовослужбовець позавідомчої охорони поранений унаслідок ракетної атаки й атаки БПЛА на Грайворон бєлгородської області 12 березня. 

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. 

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Теги: втрати Білгород

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