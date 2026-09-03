Путін закликав росіян готуватися до дефіциту бензину

Російський диктатор визнав, що влада РФ не була готова до атак на нафтопереробні заводи

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що жителям РФ варто бути готовими до збереження дефіциту бензину через українські удари по нафтопереробних заводах. Водночас він визнав, що російська влада не була готова до серії атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Під час виступу на Східному економічному форумі Путін цинічно заявив, що Москва вважала нафтопереробні підприємства «суто цивільними об'єктами» та не очікувала ударів по них навіть в умовах війни.

Українські спецслужби неодноразово наголошували, що російські НПЗ є частиною воєнно-економічної інфраструктури держави-агресорки. Вони забезпечують пальним російські війська, а нафтова галузь приносить Росії доходи для фінансування війни.



Сама Росія при цьому регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема по житлових будинках, медичних та освітніх закладах.

На запитання, чи варто росіянам звикати до дефіциту бензину, Путін відповів, що вони мають «бути готовими до всього». Він також заявив, що нафтові компанії самостійно посилюють захист своїх об'єктів та поступово відновлюють пошкоджені підприємства.

Путін стверджує, що решту приблизно 10% об'єктів планують відновити найближчим часом. Також очільник Кремля заявив, що Росія продовжуватиме зміцнювати систему протиповітряної оборони.

За даними The Moscow Times, від початку року українські дрони щонайменше 70 разів уражали російські НПЗ. Унаслідок атак обсяги нафтопереробки в РФ впали до найнижчого рівня за два десятиліття. Наприкінці серпня виробництво бензину в Росії становило лише близько 70% від обсягу внутрішнього споживання, а дефіцит сягнув приблизно 30 тис. тонн на добу.

Щонайменше 17 російських регіонів запровадили обмеження на продаж пального. Серед них – заборона заправляти понад 30-40 літрів за раз та продаж бензину на АЗС за принципом «парний-непарний» залежно від номерів автомобілів.

Лише протягом серпня через атаки безпілотників щонайменше сім російських НПЗ повністю або частково зупиняли виробництво. А 2 вересня переробку повністю припинив завод «Кінеф» у Ленінградській області – другий за потужністю НПЗ Росії.

На тлі дефіциту російська влада, як пише видання, вперше почала імпортувати бензин морем – з Індії, Марокко та Туреччини. Крім того, РФ наростила закупівлі пального в Білорусі до рекордного рівня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ залишилася без постачання бензину з Казахстану. Казахстанські нафтопереробні заводи не змогли розпочати запланований експорт через високий внутрішній попит та необхідність забезпечити пальним власний ринок.