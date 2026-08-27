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Авто підполковника вибухнуло в Петербурзі (фото, відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Авто підполковника вибухнуло в Петербурзі (фото, відео)
Російський підполковник загинув у власному авто
скриншот з відео

Попередньо, безпосередньо в машині спрацював саморобний вибуховий пристрій, а дружину військового з тяжкими травмами доправили до реанімації

У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник російської армії та його дружина. Військовий загинув на місці, а жінка вижила та потрапила до лікарні у тяжкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Вибух стався близько 10:00 на Колпінському шосе в мікрорайоні Слов'янка, який входить до складу селища Шушари Пушкінського району Санкт-Петербурга. Машина вибухнула поблизу магазину.

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За даними російських ЗМІ, в автомобілі перебували російський військовослужбовець у званні підполковника та його дружина. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. Жінку госпіталізували до реанімації.

Авто підполковника вибухнуло в Петербурзі (фото, відео) фото 1
фото: росЗМІ
Авто підполковника вибухнуло в Петербурзі (фото, відео) фото 2
фото: росЗМІ

Попередньо, безпосередньо в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху подружжя зазнало тяжких травм ніг.

Очевидці розповіли російському виданню «Осторожно, новости», що вибухова хвиля сильно деформувала водійські двері автомобіля. Також пошкодження отримали машини, які були припарковані поруч.

За наявною інформацією, значну частину житла в районі, де стався вибух, придбало Міністерство оборони РФ для російських військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Наразі російські правоохоронні органи офіційно не повідомили про причини та обставини вибуху. Тому версія про спрацювання саморобного вибухового пристрою залишилася попередньою. Ім'я загиблого підполковника також не назвали. Невідомим залишився й підрозділ російської армії, в якому він проходив службу.

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi стався ввечері 1 серпня під час закритого приватного заходу. За версією російського Національного антитерористичного комітету, жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка, однак її зупинив охоронець.

Унаслідок вибуху загинули жінка, охоронець і один із відвідувачів, ще 21 людина зазнала поранень. Згодом померли ще двоє постраждалих. За інформацією проросійських блогерів, приватний захід у ресторані міг бути присвячений 55-річчю Олександра Чайка.

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Теги: росія вибух

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