РФ другий рік поспіль скасовує армійські міжнародні ігри: британська розвідка назвала причину

Змагання вперше відбулися в 2015 році і є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії

Росія скасувала щорічні армійські міжнародні ігри, хоча міноборони Росії не прокоментувало цієї інформації офіційно. Захід також було скасовано у 2023 році. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, «армійські міжнародні ігри», що вперше відбулися в 2015 році, є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії, в якому протягом двох тижнів беруть участь низка країн, що змагаються у військових заходах. В останніх іграх 2022 року взяли участь 6000 осіб із 37 країн.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн.

Особливо відомі ігри заходом «танковий біатлон».

«Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міністерство оборони стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки може поставити під загрозу послідовне домінування Росії у змаганнях», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше британська розвідка пояснила, чому РФ скасувала традиційну ходу до 9 травня.

Також повідомлялося, що Росія скасувала військові навчання «Захід-2023».