Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ другий рік поспіль скасовує армійські міжнародні ігри: британська розвідка назвала причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ другий рік поспіль скасовує армійські міжнародні ігри: британська розвідка назвала причину
Особливо відомі ігри заходом «танковий біатлон»
фото з відкритих джерел

Змагання вперше відбулися в 2015 році і є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії

Росія скасувала щорічні армійські міжнародні ігри, хоча міноборони Росії не прокоментувало цієї інформації офіційно. Захід також було скасовано у 2023 році. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, «армійські міжнародні ігри», що вперше відбулися в 2015 році, є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії, в якому протягом двох тижнів беруть участь низка країн, що змагаються у військових заходах. В останніх іграх 2022 року взяли участь 6000 осіб із 37 країн.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн.

Особливо відомі ігри заходом «танковий біатлон».

«Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міністерство оборони стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки може поставити під загрозу послідовне домінування Росії у змаганнях», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше британська розвідка пояснила, чому РФ скасувала традиційну ходу до 9 травня.

Також повідомлялося, що Росія скасувала військові навчання «Захід-2023».

Теги: армія танки британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші французькі інструктори незабаром прибудуть в Україну
Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових
27 травня, 18:27
Павло Федосенко, Герой України, командир 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію Інтерв’ю
25 травня, 22:00
Хоменко: «Ліквідація їхньої піхоти не впливає на настрої населення, бо населення хоче більше своїх трупів, адже це означає більше грошей»
Історик про «м’ясні» штурми росіян: родичі окупантів мріють про похоронку – для них це суперприз
20 травня, 20:00
У смузі від Брянська до Бєлгорода перебуває близько 53-55 тис. російських солдатів
Україна повинна бити по території РФ. Чому це треба пояснювати Заходу?
18 травня, 21:09
Путін звільнив Шойгу з посади міністра оборони РФ
Британська розвідка спрогнозувала, як кадрові перестановки у Кремлі вплинуть на хід війни
17 травня, 14:21
Російські війська змогли просунутись приблизно на 6,4 км в кількох точках за п’ять днів
Британська розвідка попереджала Україну про наступ на Харківщину – The Guardian
16 травня, 23:07
Замість стартових сторінок на сайтах було розміщено зображення мертвого офіцера флоту РФ
Військові кібери зупинили роботу езотеричних каналів поширення російської пропаганди
13 травня, 15:30
Чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених: нардепка пояснила
Чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених: нардепка пояснила
9 травня, 13:08
За даними британської розвідки, збільшення кількості жертв безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів
В Україні зросла кількість жертв серед цивільних: британська розвідка назвала причини
29 квiтня, 12:53

Соціум

РФ другий рік поспіль скасовує армійські міжнародні ігри: британська розвідка назвала причину
РФ другий рік поспіль скасовує армійські міжнародні ігри: британська розвідка назвала причину
Rheinmetall отримав замовлення на боєприпаси для ППО Skynex, які використовує Україна
Rheinmetall отримав замовлення на боєприпаси для ППО Skynex, які використовує Україна
Папа Франциск вибачився перед геями
Папа Франциск вибачився перед геями
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
«Перевірити реакцію»: ISW розповіли, чому росіяни провели додаткові атаки у Донецькій області
«Перевірити реакцію»: ISW розповіли, чому росіяни провели додаткові атаки у Донецькій області
У США розбився новий військовий літак F-35: деталі авіакатастрофи
У США розбився новий військовий літак F-35: деталі авіакатастрофи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
19K
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
13K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
6846
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
5470
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
4782
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua