РФ другий рік поспіль скасовує армійські міжнародні ігри: британська розвідка назвала причину
Змагання вперше відбулися в 2015 році і є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії
Росія скасувала щорічні армійські міжнародні ігри, хоча міноборони Росії не прокоментувало цієї інформації офіційно. Захід також було скасовано у 2023 році. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, «армійські міжнародні ігри», що вперше відбулися в 2015 році, є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії, в якому протягом двох тижнів беруть участь низка країн, що змагаються у військових заходах. В останніх іграх 2022 року взяли участь 6000 осіб із 37 країн.
За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн.
Особливо відомі ігри заходом «танковий біатлон».
«Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міністерство оборони стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки може поставити під загрозу послідовне домінування Росії у змаганнях», – зазначили у міноборони Британії.
Раніше британська розвідка пояснила, чому РФ скасувала традиційну ходу до 9 травня.
Також повідомлялося, що Росія скасувала військові навчання «Захід-2023».
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