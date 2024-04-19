Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну

«Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту»

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) з позивними «Лакі», «Могила» та «Кардинал» пояснили, для чого здійснюють рейди на Білгородщину та анонсували «сюрприз» для країни-агресорки. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі «Український Свідок».

Боєць РДК із позивним «Кардинал», розповів, що він готує особовий склад та керує безпілотниками. Військовий із позивним «Могила» зазначив, що вони вирішили повторити рейд у березні, але зробити його більш потужним.

«Але цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко», – зазначив боєць РДК.

«Могила» повідомив, що зараз за Бєлгородом стоїть 30 одиниць важкої техніки та близько 4 тис. військових російської армії. За його словами РФ перекинула ці сили з Луганщини. Добровольці додали, що російські військові били по ним КАБами та артилерією, не дивлячись на те, що вони знищують свої ж населені пункти.

Також бійці Російського добровольчого корпусу дали обіцянку – за словами «Могили», на країну-агресорку чекає «сюрприз». «Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт: у Калінінграді, в Курській області, у Придністров’ї», – повідомили вони.

Як відомо, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» стверджує, що під час обмеженої військової операції в Курській і Білгородській областях захопив у полон 27 російських солдатів і завдав великих втрат російським військам, включаючи 613 вбитих, 829 поранених і знищення військової техніки.

До слова, очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.