Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
Російські добровольці намагаються змусити Росію перекидати війська на свою територію з найважчих напрямів
фото: РДК

«Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту»

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) з позивними «Лакі», «Могила» та «Кардинал» пояснили, для чого здійснюють рейди на Білгородщину та анонсували «сюрприз» для країни-агресорки. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі «Український Свідок».

Боєць РДК із позивним «Кардинал», розповів, що він готує особовий склад та керує безпілотниками. Військовий із позивним «Могила» зазначив, що вони вирішили повторити рейд у березні, але зробити його більш потужним.

«Але цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко», – зазначив боєць РДК.

«Могила» повідомив, що зараз за Бєлгородом стоїть 30 одиниць важкої техніки та близько 4 тис. військових російської армії. За його словами РФ перекинула ці сили з Луганщини. Добровольці додали, що російські військові били по ним КАБами та артилерією, не дивлячись на те, що вони знищують свої ж населені пункти.

Також бійці Російського добровольчого корпусу дали обіцянку – за словами «Могили», на країну-агресорку чекає «сюрприз». «Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт: у Калінінграді, в Курській області, у Придністров’ї», – повідомили вони.

Як відомо, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» стверджує, що під час обмеженої військової операції в Курській і Білгородській областях захопив у полон 27 російських солдатів і завдав великих втрат російським військам, включаючи 613 вбитих, 829 поранених і знищення військової техніки.

До слова, очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Читайте також: Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя
Теги: росіяни Білгород військові добровольці путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон повністю змінив своє ставлення до російського диктатора
Макрон завдав Путіну серйозний психологічний удар
29 березня, 17:54
«Якщо б Білий Дім справді хотів надати Україні необхідну сучасну зброю і фінанси, то він би гарантовано знайшов можливості і шляхи»
Політична турбулентність у США. Випадковість чи неминучість?
4 квiтня, 16:16
Путін навряд чи зможе заспокоїти своїх співвітчизників своєю короткою промовою
Страх повертається в російські сім'ї
23 березня, 19:44
За словами Зеленського, Путін використовує теракт у «Крокусі» для максимального об'єднання росіян
Зеленський пояснив, як Путін хоче використати теракт під Москвою
28 березня, 17:28
Росіяни сховали свої кораблі у бухті, вхід до якої перегородили затопленими баржами
Росіяни придумали, як захистити свій флот від атак морських дронів ЗСУ
4 квiтня, 14:13
Аналітики назвали напрямок, де окупанти здійснили невдалий механізований штурм
Аналітики назвали напрямок, де окупанти здійснили невдалий механізований штурм
4 квiтня, 05:02
Українські воїни відбили штурм окупантів і захопили трофей
Бійці полку «Азов» розбили ворожу колону й захопили танк
6 квiтня, 20:43
Вілла розташована в Англеті, недалеко від Біарріца
Французькі правоохоронці заарештували віллу колишньої дружини Путіна
17 квiтня, 19:27
Винищувачі F-15 і F-35 долучились до патрулювання повітряного простору над Сирією та Йорданією, що унеможливило прохід ракетного удару на територію країни
Ізраїль зміг відбити атаку 300 ракет і дронів завдяки зброї, якої немає в Україні
14 квiтня, 14:27

Соціум

Як довго Росія зможе підтримувати свій наступ в Україні? Washington Post назвала терміни
Як довго Росія зможе підтримувати свій наступ в Україні? Washington Post назвала терміни
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
Збиття російського Ту-22МЗ: ЗСУ розкрили деталі
Збиття російського Ту-22МЗ: ЗСУ розкрили деталі
Міноборони РФ підтвердило падіння бомбардувальника Ту-22М3. Що відомо про літак
Міноборони РФ підтвердило падіння бомбардувальника Ту-22М3. Що відомо про літак
У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео)
У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
34K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
25K
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
25K
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну
19K
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи
15K
Ані Лорак відмовилася співати патріотичні пісні на слова свого батька

Новини

Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Вчора, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
17 квiтня, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
17 квiтня, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua